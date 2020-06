Le terrain multi sports du Luretu fait peau neuve U tarrenu di sporti di u Luretu hè statu tuttu rifattu à novu, sò i ghjovani di u quartieri chì sò filici !

Le terrain multi sports du Luretu, un des plus anciens de la ville, a entièrement été rénové. Depuis quelques jours, les jeunes du quartier qui tenaient à sa préservation et qui l'ont fait savoir à la municipalité peuvent désormais en profiter pleinement







Après avoir été interrompus pendant la période de confinement, les travaux qui nécessitaient de démonter l'ancienne structure ont pu reprendre normalement le 25 mai dernier. La pose de la nouvelle aire de jeux a ainsi pu être réalisée et ouverte au public le 29 mai. Coût total de l'opération : 29 036 € TTC

Ils y tenaient. La réalisation d'un parking d'une vingtaine de places, avait fait craindre aux jeunes sportifs du quartier et alentours que leur terrain multi sports soit rasé. Et ils en ont fait part à la municipalité. Face à leur inquiétude et à leur attachement à cet espace de jeux qui a vu défiler des générations d'Ajacciens, la municipalité avait alors répondu à leur demande. Plus que préservé, le terrain de jeux a bénéficié d'une opération de rénovation complète et d'aménagement.Après avoir été interrompus pendant la période de confinement, les travaux qui nécessitaient de démonter l'ancienne structure ont pu reprendre normalement le 25 mai dernier. La pose de la nouvelle aire de jeux a ainsi pu être réalisée et ouverte au public le 29 mai.



