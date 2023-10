Le renouveau de la place Diamant Dans le cadre de sa politique d’attractivité, de redynamisation de son cœur de ville et d’amélioration constante de son cadre de vie, la Ville d’Ajaccio a désormais arrêté son projet de requalification complète de la place Diamant et d’extension de son parking (200 places supplémentaires).







Pour rappel



La requalification de la place du Diamant, ainsi que la rénovation et l’extension du parking souterrain sont inscrits dans le programme « Action Cœur de Ville », qui a pour objectif la mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public et du patrimoine. Cette stratégie se traduit par de multiples actions (réaménagement de la place Campinchi, acquisition et aménagement de la Citadelle, acquisitions des emprises foncières du Finosello et de la Miséricorde dans la perspective d’y créer de futures écoquartiers, expérimentation de la piétonnisation cet été dans la cité génoise…).



En outre, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) adopté en 2019 par la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) fixe notamment des objectifs de création d’offre de stationnement résidentiel, ainsi que de réduction de l’empreinte de la voiture dans l’espace public.

Un programme ambitieux Rénovation et extension du parking - 200 places supplémentaires créées sur 2 niveaux

- 635 places rénovées - 80 places avec recharge électrique

- Mise aux normes accessibilité (3-4 ascenseurs) - Modernisation des équipements et accès

Requalification de la place : un parc urbain - Renforcer la trame verte en milieu artificialisé - Présence d’eau (fontaine et jeux d’eau), - Espaces de convivialité, de déambulation

- Une scène tournée vers la mer : espace événementiel, de festivité, maintenir l’équipement culturel sur la place

- Maintien des surfaces commerciale : terrasses et kiosques - Un pôle d’échange multimodal renforcé avec les mobilités douces





Calendrier : - Lancement de la procédure le 4 mai 2022 - Offres reçues le 7 janvier 2023 - Négociations en mars/juin 2023 - Attribution le 22 juin 2023 au groupement GTM/Versini architectes

Offre retenue Montant de l’opération actualisé: 35,05 M€ HT



L’offre retenue a été attribuée le 22 juin 2023 au groupement composé de :

- Concepteurs : VERSINI ARCHITECTES ASSOCIES / Atelier(s) Alfonso Femia / Systra / AGENCE BABYLONE / L’Agence lumière / AMO Spicy

- Constructeurs : GTM SUD / BOTTE FONDATIONS Montant : 30,5 M€ HT soit 33,5 M€ TTC dont - 12,88 M€ HT pour la requalification de la place (MOE 908 522 € - travaux 11 970 506 €) - 17,62 M€ HT pour l’extension et la rénovation du parking (MOE 1 794 026 € - travaux 15 826 947 €)

Planning :

Phase de conception : 6 mois Phase de construction : 24 mois 18 mois pour l’extension 24 mois pour la rénovation en site occupé

Le projet de place

Jardin en ville, îlots de fraîcheur

La place : la matérialité

Mise en lumière

Le miroir d’eau

La place : le diamant vert



Balcon sur la mer

Le bosquet des enfants

Composition et points de vue

Kiosques, locaux techniques et sanitaires

Le parking : 200 places supplémentaires (840 places)

Un parking sur 2 niveaux

Les accès au parking

Une entrée de parking totalement redessinée

