Le premier conseil municipal de la mandature s'est réuni

Coût des travaux 1 300 000 euros HT

Sollicitation de la Ville à l'Etat au titre de la dotation d'investissement local (DSIL) à hauteur de 60% / à l'ATC à hauteur de 13%.

Estimation du coût des travaux : entre 72 740 €HT et 80 000 €HT. Prévus en octobre 2020

Coût des travaux : 548 874 €HT

Coût des travaux : 174 571€HT

Coût des travaux : 79 836 €HT



- Travaux divers de rénovation des locaux dans plusieurs écoles de la Ville



Coût des travaux : 97 575€HT



- Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Celle-ci sera versée en une seul fois sur la paie du mois de juillet.



- Création d'emplois en vue de recruter des agents non-titulaires destinés à faire face à un besoin saisonnier.

Surveillance et sécurité des baignades / Handiplagiste : 30 éducateurs d'activités physiques et sportives à temps plein du 26 juin au 2 septembre et 1 éducateurs handiplagiste.

Direction accueil de loisirs : animateurs et agents d'entretien

Propreté urbaine : agents de nettoiement (cantonnier)

Port de plaisance : agents techniques et agents administratifs

Environnement et aménagements paysagers : entretien des plages



- Organisation de la Fête de la Musique, dimanche 21 juin 2020. Comme chaque année et malgré le contexte sanitaire exceptionnel, la Ville d'Ajaccio à fait le choix d'organiser la fête de la musique, conformément aux préconisations du ministre de la culture, Franck Riester. En raison de la crise sanitaire, la direction de la culture municipale propose un programme particulier. A savoir, une déambulation musicale, dans la ville. Sur le toit d'un bus, des musiciens joueront à ciel ouvert et sillonneront la ville d'est en ouest de 19h00 à 23h00.



L'essentiel de l'ordre du jour a concerné une cinquantaine de délibérations relatives à la constitution de diverses commissions et de conseils d'administration. Parmi elles, la commission d'appel d'offres ; la commission d'indemnisation amiables pour les préjudices économiques et commerciaux subis par les professionnels riverains d'aménagements de la commune d'Ajaccio ; la désignation des membres du conseil municipal siégeant aux conseils d'écoles des établissements scolaires du premier degré ou encore la commission permanente des collèges et lycées.Il a également été question de l'organisation de la prochaine réunion du conseil municipal. Le 29 juin, celle-ci devrait se dérouler à distance par visioconférence ou audioconférence. Un dispositif déployé afin d'assurer la continuité du fonctionnement de la collectivité durant l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie Covid-19.Les délibérations suivantes n'ont pas donné lieu à débat non plus.L'assemblée a notamment voté :- La convention deLe développement en cours de ce premier itinéraire sur le versant Ouest d'Ajaccio met en valeur un axe principal qui s'étend du site des Milelli jusqu'au Grand Site de la Parata en passant par le vallon Saint-Antoine et la plaine de Sevani. La société Engie procède actuellement aux travaux d'enfouissement des cuves du centre de stockage et de distribution de gaz liquéfié qu'elle exploite dans le quartier du Loretto. Engie a mis en oeuvre parallèlement une action de compensation environnementale dont la création d'un chemin cyclable en terre contournant lesdites cuves.. Les bibliothèques et médiathèques de la Ville d'Ajaccio renouvelle régulièrement leurs fonds documentaires afin de satisfaire la demande des usagers. Cette offre de lecture attractive suscite le goût de la lecture auprès de tous les publics et favorise la diversité culturelle. Par ailleurs, afin de continuer à accueillir le public dans de bonnes conditions, la modernisation des locaux des médiathèques et de le leur équipement est indispensable. Par délibération, le conseil municipal autorise les demandes de subvention à la collectivité de Corse.. Les opérations sur ce patrimoine historique de la ville, consistent à permettre à la population de se réapproprier un patrimoine historique en le rendant accessible, créer un nouvel espace public, et à travers le projet architectural de l'antiquarium de permettre une promenade architecturale du passant, du visiteur, des habitants.Le projet permettra un lien urbain entre le boulevard Dominique Paoli et la place ainsi que le cours Napoléon. la Ville disposera des bornes numériques proposant des itinéraires touristiques et patrimoniaux en lien avec l'aménagement du baptistère.. Travaux indispensables, suite à des éboulements de pierres sur le trottoir, le boulevard a été interdit à la circulation piétonne.. Les travaux permettront d'améliorer l'accessibilité et le stationnement de réaménagement. Situé en périphérie immédiate du centre-ville historique, le boulevard Charles Bonaparte est un axe urbain d'entrée et de sortie de ville fortement emprunté. Il permet l'accès direct aux gares ferroviaires et maritimes, aux ports et au marché depuis le nord-est de la ville. Il comporte également les entrées d'accès à la marina de l'Amirauté et aux commerces et restaurants y attenants, ce qui en fait également une voirie à destination touristique et de détente.: ouverte en 1969, le bâtiment nécessite des travaux (sanitaires, sécurisation de la cour de récréation et du terrain de sport, peintures...).- Rénovation des sanitaires de l'école primaire des Cannes.