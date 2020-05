Le comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s'est réuni ce jeudi matin en vu du déconfinement Laurent Marcangeli a présidé un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail exceptionnel qui s'est déroulé ce jeudi à l'Hôtel de Ville. Les points abordés ont permis d'apporter les informations et les dispositions mises en œuvre dans le cadre du déconfinement progressif.





Toutes les précautions seront prises pour protéger les agents municipaux et le public accueilli au sein des infrastructures de la Ville.



Les informations liées au fonctionnement des services publics à partir du lundi 11 mai seront présentées aux usagers dès ce week-end sur ajaccio.fr.



