Le Tri Sélectif

Les objectifs sont clairs : la loi de transition énergétique pour la croissance verte demande d’orienter vers le recyclage 55% des déchets d’ici 2020 et 65% d’ici 2025.

Au-delà des chiffres généralistes, pourquoi trier ?

Moins d’ordures ménagères à traiter et donc à enfouir dans le sol de Corse, moins d’extractions de matières premières, moins de transports, moins de pollution, des économies d’eau et d’énergie !







Les bornes de tri emballages, verres, papiers et journaux Au quotidien, les déchets recyclables sont collectés de manière sélective via les conteneurs d’apport volontaire (également appelés bornes de tri), regroupées dans des Points d’Apport Volontaire ou PAV. Ces bornes de tri sont équipés de capteurs qui permettent de connaître en temps réel les niveaux de remplissage de ceux-ci : une fois la borne remplie, un camion vient collecter son contenu.

Les papiers et journaux, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire bleus.

Le verre d’emballage, collecté dans les conteneurs d’apport volontaire verts.

Les emballages légers, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire jaunes.

La CAPA a vraiment « mis le paquet » pour faciliter le tri des emballages, du papier et du verre. Il y a forcement un PAV tout près de chez vous.



Retrouvez le mémo concernant le tri et le règlement de la collecte en téléchargement ci dessous mémo tri.pdf (4.52 Mo)

reglement de la collecte.pdf (819.49 Ko)



Les collectes des emballages en porte-à-porte La CAPA souhaite encourager le tri et développe les collectes des emballages en porte-à-porte, que ce soit par la mise à disposition de bacs de collecte à couvercle jaune, en porte-à-porte ou à défaut en points de regroupement.

La volonté de la CAPA est de poursuivre sa politique de retrait des bacs de collecte de la voie publique. Les habitants des secteurs en porte-à-porte doivent donc sortir les bac à partir de 19h, la veille du jour de collecte, et les remiser à l’intérieur de leur domicile après la collecte.



Dans le centre-ville d’Ajaccio, en raison de contraintes techniques, la collecte des emballages (et des ordures ménagères) se réalise en sacs. Ceux-ci doivent être déposés sur l’itinéraire de collecte, entre 19h et 20h, pour un enlèvement dans les meilleurs délais.

Peri, Cuttoli-Corticchiato, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Sarrola-Carcopino, le centre-ville d’Ajaccio et une partie des Sanguinaires sont concernés par la modernisation et le déploiement du tri en porte-à-porte.

Le déploiement des collectes sélectives est en route.

D’ici fin 2018, tout le territoire de la CAPA sera concerné.

Attention, le tri se rapproche !



Détail des collectes en porte-à-porte à Ajaccio

Les secteurs Casone, chemin d’Appietto, Confina, Loretto, Pietrabla, route d’Alata, Salario, Suartello, Vazzio, Boulevard Mme Mère, Aspretto et rue soleil levant/Méditerranée bénéficient de la collecte en porte-à-porte des emballages les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h.

Les secteurs Santa Lina, Parata et Petit Capo bénéficient de la collecte en porte-à-porte des emballages les lundis, entre 19h et 20h.

Pour les habitations qui ne sont pas accessibles aux camions, la CAPA a créé des points de tri des emballages collectés également les lundis.

Le déploiement de la collecte sélective des emballages va se poursuivre quartier par quartier dans la ville d’Ajaccio.



Détail des collectes en porte-à-porte à dans les communes rurales

A Cuttoli-Corticchiato, les emballages sont collectés en porte-à porte les lundis.

A Peri et Tavaco, les emballages sont collectés en porte-à porte les jeudis.

A Valle-di-Mezzana, les emballages sont collectés en porte-à-porte ou en bacs les mercredis.

Sarrola-Carcopino et les quartiers de San Biaggio et Ranuchietto à Alata bénéficient également du service de collecte des emballages en porte à porte.

A Afa, Alata et Appietto , la collecte en porte à porte des emballages va être revue et généralisée.

A Villanova, les habitants bénéficieront prochainement du service de collecte des déchets et emballages en porte à porte.

Que deviennent mes déchets recyclés ? Qualifiés de recyclables, ils peuvent encore nous être utiles, mais après de petites ou grandes transformations :

– Le verre redevient du verre. Il est broyé et lavé pour former du calcin, sorte de petits morceaux. Celui-ci est ensuite fondu dans les fours puis remoulé (en bouteille de verre, flacon ou pot).

– Le papier redevient du papier, pour les journaux par exemple. Mais sa transformation est un peu plus complexe : désencrage, trituration, épuration, flottation et dispersion avant qu’une machine à papier prenne le relais : égouttage, pressage et séchage de la pâte devenue papier.

– Les boîtes et les suremballages en carton ou cartonnette sont mixés et épuré pour obtenir de la pâte à papier qui servira à fabriquer plutôt du carton brun, des cartons d’emballage.

– Les briques alimentaires de lait, de soupe, de jus de fruit suivent un parcours en plusieurs étapes pour séparer les différents composants et obtenir par exemple du papier peint, des enveloppes kraft ou du papier cadeau.

– Les boîtes de conserve, certains aérosols et bidons sont en acier. Ils sont fusionnés à très haute température pour redevenir une matière première, d’où des produits aussi différents que des ustensiles de cuisine, des outils de bricolage ou de nouvelles boîtes de conserve.

– Les barquettes aluminium, les canettes de boissons, certains aérosols sont en aluminium. Ils sont également fusionnés à haute température, transportés liquide ou en lingots pour servir de matière première pour du mobilier, de l’électroménager ou des vélos super légers.

– Les bouteilles et flacons en plastiques avec bouchons ou capsules sont séparés et recyclés séparément en fonction de leur couleur : transparents et clairs, transparents et colorés, opaques. Ils sont lavés et transformés en paillettes, puis en granulés. Ainsi, les plastiques sont prêts pour être régénérés en mobilier, jouets ou vêtements polaires.

CAPA info déchets Tél : 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel)



