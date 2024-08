Le Napoléon d'Abel Gance restauré ! U filmu d'Abel Gance annant'à Napuliò hè statu risturatu

Samedi 10 août à 16h à l'Ellipse, "Napoléon vu par Abel Gance" version intégrale

Dimanche 11 août à 20H au Laetitia : Napoléon vu par Abel Gance « La séquence corse »









INFOS & BILLETTERIE : https://www.cinema-ajaccio.fr/



Après seize ans de travail, le public est invité à venir juger sur pièce un film que nul n'a jamais vu depuis ses projections de mai 1927 : la « grande version » (dite aussi version « Apollo ») d'une durée de 7 heures. Une reconstruction colossale exemplaire menée par la Cinémathèque française sous la direction de Georges Mourier, avec le soutien du CNC, et dotée d'une partition inédite due au talent de Simon Cloquet-Lafollye.



Entre l’été 2022 et début 2024, la mobilisation de 250 musiciens, 25 jours d’enregistrement à la Maison de la Radio et de la Musique et plus de 1000 heures de montage et de mixage ont été nécessaires pour mettre en musique ce chef-d’œuvre.

Après avoir fait la pré-ouverture du Festival de Cannes 2024, l’ouverture de Cannes Classics, et réuni plus de 6.000 spectateurs lors d’un ciné concert symphonique historique à la Seine Musicale, ce film, qui retrace la vie de l’Empereur, depuis son enfance jusqu’au début de la campagne d’Italie, est distribué en salles par Pathé Films, en deux parties, depuis le 10 juillet et va faire une grande tournée Corse !

Ce film légendaire a été, pour une part importante, tourné en Corse au printemps 1925, car Gance tenait à avoir pour décors les lieux mêmes dans lesquels Napoléon a tracé son destin, notamment en 1793, avant qu’il ne quitte définitivement l’île. Cette partie du film qui dure environ 1h15 a d’ailleurs été baptisée au fil du temps la ‘Séquence Corse’. Elle avait fait l’objet d’une très belle exposition en 2016 au Musée National de la Maison Bonaparte à Ajaccio sous la direction de Jean-Marc Olivesi et Jean-Pierre Mattei.

La Corse de 2024 se devait d’être associée à la ressortie de ce film exceptionnel dans sa version intégrale : outre le fait qu’un segment très important du film y a été tourné en décors naturels, Napoléon Bonaparte en est l’un des marqueurs emblématiques dans le monde entier depuis plus de deux siècles. Par ailleurs, c’est l’une des copies du film conservées par la Cinémathèque de Corse qui a constitué la colonne vertébrale de la restauration de l’œuvre d’Abel Gance.

La société et les institutions corses sont actuellement dans une phase de réappropriation des grandes figures de l’histoire de la Corse, et singulièrement de celle de Napoléon Bonaparte. Ainsi, l’Université de Corse et son laboratoire CNRS LISA sont à l’initiative d’un programme de recherche ‘Paoli-Napoléon’ développé depuis une dizaine d’années. Ce programme de recherche entre également dans le cadre de la chaire UNESCO ‘Devenirs en Méditerranée’ dont il constitue l’un des cinq piliers.

Un collectif conduit par Eugène Gherardi (Directeur de l’UMR LISA), Jean-Guy Talamoni (Responsable du programme ‘Paoli-Napoléon’) et Marc Guidoni (Auteur-réalisateur) s’est donc mobilisé depuis près d’un an pour construire une tournée Corse du film d’Abel Gance.

L’objectif est que le public de l’île puisse découvrir cette œuvre exceptionnelle de manière privilégiée dans des projections sur grand écran, accompagnées de tables rondes, de débats ainsi que d’un livret dédié : un numéro hors-série de la revue LUMI du laboratoire LISA, intitulé ‘’Napoléon et la Corse. Le retour aux sources du ‘Napoléon’ d’Abel Gance’’. Entre l’été 2022 et début 2024, la mobilisation de 250 musiciens, 25 jours d’enregistrement à la Maison de la Radio et de la Musique et plus de 1000 heures de montage et de mixage ont été nécessaires pour mettre en musique ce chef-d’œuvre.Après avoir fait la pré-ouverture du Festival de Cannes 2024, l’ouverture de Cannes Classics, et réuni plus de 6.000 spectateurs lors d’un ciné concert symphonique historique à la Seine Musicale, ce film, qui retrace la vie de l’Empereur, depuis son enfance jusqu’au début de la campagne d’Italie, est distribué en salles par Pathé Films, en deux parties, depuis le 10 juillet et va faire une grande tournée Corse !Ce film légendaire a été, pour une part importante, tourné en Corse au printemps 1925, car Gance tenait à avoir pour décors les lieux mêmes dans lesquels Napoléon a tracé son destin, notamment en 1793, avant qu’il ne quitte définitivement l’île. Cette partie du film qui dure environ 1h15 a d’ailleurs été baptisée au fil du temps la ‘Séquence Corse’. Elle avait fait l’objet d’une très belle exposition en 2016 au Musée National de la Maison Bonaparte à Ajaccio sous la direction de Jean-Marc Olivesi et Jean-Pierre Mattei.La Corse de 2024 se devait d’être associée à la ressortie de ce film exceptionnel dans sa version intégrale : outre le fait qu’un segment très important du film y a été tourné en décors naturels, Napoléon Bonaparte en est l’un des marqueurs emblématiques dans le monde entier depuis plus de deux siècles. Par ailleurs, c’est l’une des copies du film conservées par la Cinémathèque de Corse qui a constitué la colonne vertébrale de la restauration de l’œuvre d’Abel Gance.La société et les institutions corses sont actuellement dans une phase de réappropriation des grandes figures de l’histoire de la Corse, et singulièrement de celle de Napoléon Bonaparte. Ainsi, l’Université de Corse et son laboratoire CNRS LISA sont à l’initiative d’un programme de recherche ‘Paoli-Napoléon’ développé depuis une dizaine d’années. Ce programme de recherche entre également dans le cadre de la chaire UNESCO ‘Devenirs en Méditerranée’ dont il constitue l’un des cinq piliers.Un collectif conduit par Eugène Gherardi (Directeur de l’UMR LISA), Jean-Guy Talamoni (Responsable du programme ‘Paoli-Napoléon’) et Marc Guidoni (Auteur-réalisateur) s’est donc mobilisé depuis près d’un an pour construire une tournée Corse du film d’Abel Gance.L’objectif est que le public de l’île puisse découvrir cette œuvre exceptionnelle de manière privilégiée dans des projections sur grand écran, accompagnées de tables rondes, de débats ainsi que d’un livret dédié : un numéro hors-série de la revue LUMI du laboratoire LISA, intitulé ‘’Napoléon et la Corse. Le retour aux sources du ‘Napoléon’ d’Abel Gance’’.

A5_LUMI_Horsserie_05_FINAL_IMP.pdf (17.78 Mo)





Accueil Envoyer à un ami Imprimer