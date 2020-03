Le Don de Sang continue Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Etat comme des lieux publics autorisés car vitaux et indispensables.



Continuez à donner votre sang, sauf si vous présentez des symptômes grippaux. Les malades ont besoin de vous.



Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes. L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus.







Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller donner leur sang, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.

Retrouvez plus d'informations sur le site de l'Etablissement Français du Sang







Retrouvez le planning des collectes de sang du mois de mars 2020.



