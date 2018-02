Le CIAS du Pays Ajaccien vous emmène aux spectacles U CIAS di u paesi aiaccinu vi faci binifizià di prezzi annant'à i spittaculi

Vous êtes Seniors de la CAPA et souhaitez assister aux spectacles, vous pouvez bénéficier de places à un tarif préférentiel ainsi que la possibilité d'emprunter une navette gratuite au départ de la gare ferroviaire d'Ajaccio mise à disposition par le Palatinu, retrouvez plus d'informations dans cet article





« le Clan » d’Eric Fraticelli Vous souhaitez assister à la pièce de théâtre « Le Clan »

Le 31/03/2018 à 20h30 au Palatinu*1.



Vous pouvez bénéficier de places à un tarif préférentiel 15€ et 20€ selon revenus au lieu de 35€*2

Les places sont en vente jusqu’au 20/02/2018

Après du Pôle Séniors du CIAS du Pays Ajaccien

Cité Grossetti

20000 Ajaccio

Tel : 04.95.25.13.46



*1 Le Palatinu met à disposition une navette gratuite au départ de la gare ferroviaire d’Ajaccio.

*2 Si vous n’êtes pas inscrits à la Maison des Aînés, il faudra fournir votre avis d’imposition, un justificatif de domicile, pour bénéficier des tarifs préférentiels.

A défaut, le tarif le plus élevé vous sera appliqué .



« l’Ultimu Giru » d’Antoine Ciosi Vous souhaitez assister à l’Ultimu Giru d’Antoine CIOSI

Le 14/04/2018 à 20h30 au Palatinu*1.



Vous pouvez bénéficier de places à un tarif préférentiel 12€ et 18€ selon revenus au lieu de 30 €*2

Les places sont en vente jusqu’au 05/03/2018

Auprès du Pôle Séniors du CIAS du Pays Ajaccien

Cité Grossetti

20000 Ajaccio

Tel : 04.95.25.13.46



*1 Le Palatinu met à disposition une navette gratuite qui partira de la gare ferroviaire d’Ajaccio

*2 Si vous n’êtes pas inscrits à la Maison des Aînés, il faudra fournir votre avis d’imposition, un justificatif de domicile pour bénéficier des tarifs préférentiels.

A défaut, le tarif le plus élevé vous sera appliqué .



Accueil Envoyer à un ami Imprimer



C.I.A.S Responsable : Barbara Serreri 3 rue Sœur Alphonse 20000 Ajaccio Tél : 04.95.51.52.88 Fax : 04.95.21.64.17 Aucun téléchargement