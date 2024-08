Le 15 août à Ajaccio Eccu u prugrama pà a festa di u 15 d'aostu in Aiacciu è ciò chì ci voli à sapè annant'à a circulazioni è u staziunamentu

Retrouvez le programme des festivités autour du 15 août à Ajaccio ainsi que les modalités de circulation et de stationnement.







Programme Mercredi 14 août :



19h00 : Messe en la Cathédrale d'Ajaccio Santa Maria Assunta



20h00 : Départ de la procession religieuse de l’Assomption à 20h15 depuis la Cathédrale d'Ajaccio Santa Maria Assunta pour rejoindre le Casone.



Avec la participation de la Musique Municipale et des associations napoléoniennes ajacciennes



21h30 : Grand spectacle : La Reconstitution du Sacre de Napoléon.

Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré à Notre-Dame de Paris premier empereur des Français. Il se couronne lui-même, en présence du pape Pie VII qui, ramené au simple rang de témoins, se contente d’une bénédiction. Joséphine de Beauharnais, sa femme, devient impératrice.



Revivez l’une des images les plus marquantes du règne de Napoléon grâce aux comédiens et bénévoles des associations napoléoniennes.



Durée : 1h00 Théâtre de verdure du Casone – Entrée libre



Jeudi 15 août Matin :



10h00 : Grand-messe, célébrée par Monsieur François-Xavier Bustillo, Evêque d’Ajaccio.



11h20 : Dépôt de gerbes devant la statue du Roi de Rome.



11h45 : Dépôt de gerbes devant la statue du 1er Consul (place Foch)

Ravivage de la flamme de la Légion d’honneur

Minute de silence

Interprétation de « l’Ajaccienne » par la Musique municipale



12h15 : Buffet place Foch.



Jeudi 15 août en soirée :



22h00 : Feu d'artifice tiré au large du boulevard Pascal Rossini.



Plan de circulation Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à compter du 14 aout 2024 à partir 06h00 et ce jusqu’au 16 aout à la fin des festivités, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

- Quai des Torpilleurs (sur 10 emplacements côté bord de mer).



Pour la matinée du 15 aout 2024

2.1. Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, le 15 aout 2024 à partir de 6h00 et ce jusqu’à 14h00, à l’exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :

- Avenue Antoine Serafini (voie montante et descendante de parte et d’autre de la chaussée)



La circulation est interdite le 15 aout 2024, de 09h30 à 14h00, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

- Rue Forcioli Conti

- Avenue Antoine Serafini



La circulation sera stoppée le 15 aout 2024 uniquement pendant le phasage de la procession, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

- Avenue Antoine Serafini

- Avenue du 1er Consul

- Avenue Eugène Macchini

- Rue Forcioli Conti



Dès lors que l’organisation de la cérémonie le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l’absence d’activité



Pour la deuxième partie de la journée du 15 aout 2024



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, le 15 aout 2024 à partir de 06h00 et ce jusqu’à la fin des festivités, à l’exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :

- Avenue Eugène Macchini (de part et d’autre de la chaussée)

- Avenue du Docteur Ramaroni (de part et d’autre de la chaussée)

- Boulevard Pascal Rossini (portion comprise entre la rue François Salini et l’avenue Eugène Macchini de part et d’autre de la chaussée)

- Parking Pascal Rossini (dans sa totalité)

- Bd Lantivy

- Boulevard Daniele Casanova (portion comprise entre la rue Forcioli Conti et la rue Bonaparte, de part et d’autre de la chaussée)

- Boulevard Sylvestre Marcaggi (portion comprise entre la rue Prosper Mérimée et le Bd Rossini de part et d’autre de la chaussée)



La circulation sera stoppée le 15 aout 2024 uniquement pendant le phasage de la procession, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

- Rue Forcioli conti

- Boulevard Danièle Casanova

- Rue Bonaparte

- Avenue Antoine Serafini

- Avenue du 1er Consul

- Avenue Eugène Macchini

- Rue Forcioli Conti



La circulation est interdite le 15 aout 2024, à partir de 19h00 et ce jusqu’à la fin des festivités, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

- Avenue Eugène Macchini (portion du rond point du Lamparo à l entrée/sortie du parking du Diamant)

- Boulevard Pascal Rossini (portion comprise entre le Rue François Salini et l’avenue Eugène Macchini)

- Avenue du Docteur Ramaroni

- Boulevard Sylvestre Marcaggi (portion comprise entre la rue Prosper Mérimée et le boulevard Pascal Rossini)

- Boulevard Lantivy

- Cours Grandval (voie descendante portion de la rue Prosper Mérimée à l’Avenue Ramaroni)



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :

- Les véhicules circulant sur le boulevard l’Albert 1er seront déviés vers la rue François Salini.

- Les véhicules circulant sur le Cours Napoléon seront déviés vers l’avenue du 1er Consul.

- Les véhicules circulant dans la rue Prosper Mérimée seront déviés vers la rue Sylvestre Marcaggi.

- Les véhicules circulant sur le cours Grandval seront déviés vers la rue Prosper Mérimée ou vers la Rue Rossi



La circulation est interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes, le 15 aout 2024, à partir de 19h00 et ce jusqu’à la fin des festivités, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

- Boulevard Albert 1er (portion comprise entre le boulevard Madame Mère et l’avenue Eugène Macchini)

- Boulevard Pascal Rossini

- Cours Général Leclerc



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :

- Les véhicules de plus 3.5 tonnes circulant sur le boulevard l’Albert 1er sont déviés vers le boulevard Madame mère.



Dès lors que l’organisation de la cérémonie le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l’absence d’activité 2024-VOIRIE-0709 A-C festivités du 15 août. (1.8 Mo)



Parking du Diamant Le parking du Diamant et ses 441 places sont disponibles.

Parking place Miot Afin de faciliter votre stationnement, la Ville d'Ajaccio met en place de manière provisoire et gratuite, un parking supplémentaire au niveau du terre-plein de la place Miot avec environs 120 places, accessibles de 9h le 15 août à 5h le 16 août.

Navette Misericorde Le parking de la Miséricorde et ses 300 places sont disponibles.



Le dernier départ de la navette aura lieu à 23h50.

Taxis À l'occasion des festivités du 15 août, la station de taxis se déplacera exceptionnellement de la place Foch au 1 cours Napoléon (face au commerce A Conca d'Oru).

