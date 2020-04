Laurent Marcangeli propose à la Collectivité de Corse d’évacuer les déchets de l’île vers Nice le temps de la crise La Corse est touchée par une crise sanitaire sans précédent, la région ajaccienne tout particulièrement. Néanmoins, la gestion des déchets et plus particulièrement le traitement des balles stockées depuis le 8 novembre 2019, reste une problématique majeure que la Ville d’Ajaccio ne souhaite pas laisser en suspens. Pour le seul territoire du pays ajaccien, 10 000 balles de déchets sont toujours stockées sur le site de Saint-Antoine. Elles font peser sur la population ajaccienne une menace sanitaire supplémentaire.



Au plan national, la diminution de la production des déchets, liée au bouleversement économique actuel, serait susceptible de faciliter l’acceptation de nos balles, par des installations de traitement qui subissent une très nette baisse d’activité, faute de matière entrante. Par un courrier daté du 5 avril 2020, le maire d’Ajaccio-Président de la CAPA, Laurent Marcangeli, a donc proposé à Gilles Simeoni, Président de l’Exécutif de Corse, de solliciter le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), qui pourrait autoriser le traitement des déchets provenant de Corse dans des délais très brefs et sur une période très courte. En effet, les liens d’amitiés qui unissent Laurent Marcangeli et Christian Estrosi, maire de Nice et Président de la métropole, ont permis de confirmer cette possibilité. Un accord de principe au titre de la solidarité entre Ajaccio, la Corse et le pays niçois est d’ores et déjà acquis. Nos déchets stockés en balles pourraient ainsi être traités sans trop de difficultés et cette solution permettrait de résoudre – provisoirement - la problématique insulaire pour l'année 2020. Courrier PDE CDC - Traitement des Déchets -05042020.pdf (234.42 Ko)



