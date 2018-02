Label ville active et sportive pour Ajaccio A Cità d'Aiacciu hè stata primiata pà u so impegnu in u sportu

Le fameux label récompensant les communes axant leur politique sportive sur la promotion du sport pour tous a été décerné à la Ville d'Ajaccio lors d'une cérémonie organisée à Toulouse ce jeudi 1er février.



Jeudi 1er février dans la salle des illustres au Capitole de Toulouse a eu lieu la remise des labels ville active et sportive décerné pour les années 2018 et 2019. Madame la ministre Laura Flessel multiples championne olympique individuelle et par équipe, multiple championne du monde d’escrime à remis ce jour à la Ville d’Ajaccio le fameux label récompensant les communes axants leur politique sportive sur la promotion du sport pour tous, son accès au plus grand nombre, sa volonté de rénover, d’innover et de proposer à la population un large panel de pratiques diverses.

Ajaccio reçoit donc son label aux côtés des villes comme Grenoble, Limoges ou encore Saint-Etienne.





