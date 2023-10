La requalification paysagère de la place Foch est engagée La Ville d’Ajaccio continue de s’embellir. Après les travaux qui concernent le cours Napoléon et plus récemment la Piazzetta, c’est au tour de la place Foch de bénéficier d’un coup de frais. Les travaux de requalification paysagère, engagée en octobre, répondent à des enjeux écologiques et de développement durable. Dans ce projet, la ville a porté une attention particulière à la structuration de l’espace végétal, favorisant ainsi la variété des essences, avec des espèces plus adaptées au réchauffement climatique. Ce vaste chantier, qui devrait être finalisé au printemps 2024, sera aussi l’occasion de moderniser le réseau d’éclairage public et d’introduire un réseau d’arrosage sous-terrain.



Un aménagement symbolique du XXe siècle

La place Foch, est un lieu emblématique de la Ville d’Ajaccio, édifiée au début du XIXe siècle dans le but de relier la vieille ville à ce que l’on dénommait à l’époque le faubourg, par le biais de la rue Fesch. Elle abrite la statue de Napoléon Bonaparte en consul romain, réalisée en marbre blanc et œuvre de Masssimiliano Laboureur (1767-1831), qui surplombe fièrement la Fontaine des quatre Lions, un ensemble monumental en granit que l’on doit à l’architecte Jérôme Maglioli (1812-1885).



Son aménagement paysager, principalement construit autour d’un alignement de palmiers des Canaries, en cohérence avec l’avenue du Premier Consul et l’avenue de Paris, lui a valu l’appellation de « place des palmiers » par les Ajacciens.



Ce paysage illustre les politiques d’aménagement des espaces public du début du XXe siècle.Avant cette époque, des arbres de grandes tailles, des ormes, ornaient la place. Depuis une dizaine d’année, il est menacé par la présence des charançons rouges, principaux nuisibles des palmiers des Canaries. Malgré tous les traitements réalisés pour sauver ce patrimoine naturel, la douceur du climat qui s’étire sur des périodes plus longues et estompe de plus en plus les saisons, favorise le cycle de reproduction en continu du nuisible. La Ville a réfléchi la requalification paysagère de cette place tant appréciée des Ajacciens pour répondrenotamment à cette problématique.



Relever le défi du changement climatique

Dans le cadre de sa politique de transition écologique, d’adaptation au changement climatique et d’excellence environnementale, la municipalité entreprend donc de faire évoluer cet espace paysager en continuant à favoriser la réintroduction de l’arbre en Ville. Un paysagiste conseil est venu appuyer sa démarche dans l’élaboration de ce programme.



Le parti pris est de privilégier une diversité d’essences, une alternance de feuillus exotiques et de palmiers plus résistants, et ainsi d’éviter, contrairement aux choix de plantation monospécifiques, une exposition accrue aux maladies parasitaires et à leur prolifération. Cette diversité d’espèces végétales a aussi la vertu de permettre la variation des périodes de floraison et ainsi de protéger la biodiversité.



Les travaux vont s’étendre sur le périmètre de la place, de l’avenue Antoine Serafini, l’avenue du Premier Consul et de l’avenue de Paris. Ils sont coordonnés par la direction du patrimoine Viaire et la direction de l’Environnement, du végétal et du littoral.



Trois grandes phases de travaux vont rythmer ce chantier entre octobre 2023 et avril 2024. Dans le cadre de la modernisation de son éclairage publique, les candélabres vont être remplacés et utiliser la technologie LED, plus économe en énergie. Cette lumière plus doucefavorise également l’adaptabilité de l’arbre en ville, plus respectueux du rythme biologique des végétaux. La partie souterraine des réseaux, traitées dans un premier temps, va permettre d’introduire un arrosage automatique, plus économe en eau, mais aussi le remplacement du réseau électrique devenu vétuste. Le point d’orgue interviendra avec le dessouchage des sujets malades et la plantation de 75 nouveaux sujets (26 seront conservées).





Carnet de chantier Top départ de la 1ère phase en octobre et novembre. Depuis le début du mois d’octobre, la première phase des travaux de requalification de la place Foch a débuté. Elle concerne le traitement de l’avenue du Premier Consul, depuis le carrefour du Diamant, et se déploieront jusqu’à l’avenue Antoine Serafini. L’entreprise DEBENNE, qui réalise les travaux de voiries, effectue actuellement l’installation du réseau d’arrosage enterré et le remplacement du réseau électrique existant. L’entreprise va intervenir sur la totalité des deux artères.



De plus, en prévision des travaux de dessouchages et de plantations des nouvelles essences, le service des Espaces verts, a procédé à la coupe des palmiers infestés par les charançons rouges sur la place Foch et sur l’avenue du 1er Consul.



A terme, ce sont 17 sujets qui devraient être plantées avenue Premier Consul et 18 autres sur l’avenue Antoine Serafini, dont plusieurs espèces de palmiers résistants aux charançons rouges. Le changement des premiers candélabres sont également programmés sur cette période.





Depuis le début du mois d’octobre, la première phase des travaux de requalification de la place Foch a débuté. Elle concerne le traitement de l’avenue du Premier Consul, depuis le carrefour du Diamant, et se déploieront jusqu’à l’avenue Antoine Serafini. L’entreprise DEBENNE, qui réalise les travaux de voiries, effectue actuellement l’installation du réseau d’arrosage enterré et le remplacement du réseau électrique existant. L’entreprise va intervenir sur la totalité des deux artères.



De plus, en prévision des travaux de dessouchages et de plantations des nouvelles essences, le service des Espaces verts, a procédé à la coupe des palmiers infestés par les charançons rouges sur la place Foch et sur l’avenue du 1er Consul.



A terme, ce sont 17 sujets qui devraient être plantées avenue Premier Consul et 18 autres sur l’avenue Antoine Serafini, dont plusieurs espèces de palmiers résistants aux charançons rouges. Le changement des premiers candélabres sont également programmés sur cette période.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer