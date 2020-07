La nouvelle halle du marché, rendez-vous samedi 18 juillet U 18 di lugliu, inagurazione di l'apartura di u marcatu novu d'Aiacciu annant'à a Piazza Campinchi.

Qui a dit qu'il n'y aurait pas d'événements cet été ? L'ouverture ce samedi 18 juillet de la halle gourmande et son lot de commerces à haute valeur ajoutée en est bien un ! Poissonnerie, épicerie fine, saveurs locales et dégustations découvrez les nouvelles saveurs de la halle fermée du Marcatu d'Aiacciu où une douzaine de commerçants ont pris place pour vous accueillir du lundi au dimanche, de 7h00 à 14h30.



Et tout autour, le marché alimentaire et traditionnel : fruits et légumes de saison, traiteur, charcuterie, canistrelli, boulangerie, fromages, maraîchers bio, fleuristes... Soit au total 2 400 m2 de surface commerciale en plein centre-ville pour découvrir en un seul lieu la richesse de la production locale.



Inauguration de la halle gourmande à 10h00 avec animation musicale et de belles surprises gustatives... Découvrez le programme ci-dessous.

Pour profiter pleinement de cet événement, n'oubliez pas les gestes barrières et la distanciation physique.







Au programme de l'inauguration 9h00 : Animation musicale et présentation des différents exposants. Et surprises ...

10h00 : Inauguration en présence du maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli et du conseil municipal

RAPPEL DU PROTOCOLE SANITAIRE

Respect des gestes barrières : port du masque, usage du gel hydro-alcoolique (distributeur à disposition) et distanciation physique d'1 mètre entre chaque personne

Des marquages au sol vous permettront de respecter le sens de circulation

Les masques ne sont pas jetés à terre mais dans une poubelle



ILS Y SONT



Le marché d'Ajaccio retrouve ainsi pleinement sa place originelle. Il est plus moderne, plus attractif et plus grand aussi pour offrir aux commerçants, producteurs, artisans, maraîchers et patrons pêcheurs, une vitrine exceptionnelle en plein coeur de ville. En un seul et même lieu et dans une ambiance on ne peut plus conviviale, vous y trouvez une variété de produits de qualité et y faites de belles rencontres.



Qualité au menu

Pêche du golfe, soupe de poissons à se damner et sauce à la langouste pour sublimer des pâtes... les stands de la halle aux poissons vous proposent la pêche tout juste tirée des filets et rapportée par les patrons pêcheurs depuis le golfe d'Ajaccio. Un régal et toute une tradition !



Dans l’esprit de présenter des produits variés et de qualité, la Ville d'Ajaccio a également proposé à des commerçants de s'installer dans une partie de la halle fermée dédiée aux gourmands. Vous y trouverez ainso : L’épicerie bio Bocca Fina – La Crèmerie Impériale – le traiteur La Botteghina – la boucherie Azhour – L’Artisan Dessert – Aringa (saveurs d’ailleurs) – A Grotta (boulangerie) – La Confiserie de la Cité Impériale – Casa Napoléon – Le Chemin des Vignobles

N'oubliez pas les gestes barrières !

La distanciation et le port du masque sont indispensables

A partir de ce samedi 18 juillet, la halle aux poissons et de nouveaux commerçants prennent donc place dans la halle gourmande, en intérieur, où l'esprit du lieu tient compte des attentes actuelles des clients en matière de qualité des produits, de circuits courts et d'authenticité. Avec ses différents univers, U Marcatu d'Aiacciu est un passage incontournable du centre-ville ajaccien. Une balade matinale à Ajaccio passe forcément par ce marché de produits alimentaires.

Trois univers et bien plus encore Le marché est désormais constitué de trois espaces commerciaux. Un marché de plein air sur le parvis de la halle où sont également présents les producteurs de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud, un marché sous la partie couverte et une structure fermée, la halle. Une vingtaine de stands compose également le marché forain où vous trouverez chaque week-end des produits manufacturés.



Circuits courts

Privilégier la qualité, les circuits courts, la variétés et l'innovation tout en offrant une structure moderne et confortable, c'est bien l'esprit qui a animé la municipalité d'Ajaccio lors de la création du Marcatu d'Aiacciu en tant que nouveau pôle commercial attractif et stratégique.



Les commerçants ont a leur disposition une zone technique, une chambre froide, un laboratoire pour la découpe, une machine à glace et des viviers de stockage. Construits avec des matériaux de qualité et modernes, les stands permettent aux commerçants de bénéficier d'une valorisation exceptionnelle de leur produits. Ils vous attendent pour vous faire découvrir leur produits d'excellence et vous en parler avec passion.

.......................................JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE En période hivernale (de novembre à mars) U Marcatu d’Aiacciu est ouvert tous les matins, 6j/7 : du mardi au dimanche de 7h00 à 14h00 En période estivale (d’avril à octobre) U Marcatu d’Aiacciu est ouvert, tous les matins, 7j/7 : du lundi au dimanche de 7h00 à 14h30

A VENIR

Le service événementiel de la Ville d'Ajaccio en collaboration aves les exposants élabore un programme d’animations et de manifestations festives qui jalonnera toute l’année. Les thèmes abordés seront liés aux saisons et aux événements annuels (Chandeleur, Pâques, Fête des mères…).



Pièce maîtresse de l’attractivité commerciale Nouveau pôle d’attractivité et d’animation en cœur de ville, la halle aux marchés d’Ajaccio est un espace moderne qui favorise la vente directe entre producteurs et consommateurs. Elle permet une meilleure visibilité et un meilleur confort aux exposants, artisans et producteurs. Un pôle commercial qui propose des produits de qualité, avec une prédilection pour la production locale et les filières de circuits courts. En un seul et même lieu, au fil d'une promenade matinale, la clientèle peut retrouver différents exposants et découvrir de nouveaux produits.



Située sur la place César Campinchi entre le port de commerce, le port de pêche et la vieille ville, le marché constitue un élément clé de l’opération « Cœur de Ville ». Elle est également amenée à devenir un centre d'animation économique et culturel au travers d’événements thématiques autour de la gastronomie qui seront proposés tout au long de l’année.





Ce nouvel équipement au service de l'attractivité commerciale est mis à la disposition des producteurs, artisans et commerçants du marché. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une concertation avec ces derniers pour s’adapter au mieux aux besoins d’organisation de ces professionnels et des attentes des consommateurs. L’objectif est de proposer une offre concurrentielle et différenciatrice en centre-ville.

L'offre de Stationnement Le stationnement des exposants se déploie le long des rues situées autour de la place Campinchi et ce à hauteur du besoin des commerçants non sédentaires : Boulevard Roi Jérôme (le long de l’Hôtel de Ville), Parking Elisa, Rue Corbellini, Quai l’Herminier (cf. plan ci-dessus).



Gain de places

En dehors des commerçants non-sédentaires, le stationnement concerné est interdit seulement de 5h00 à 8h00 les jours de marché (et non toute la matinée).

En période creuse, les usagers de la ville pourront ainsi plus facilement se garer en cas d’absence des exposants

La transformation de ce quartier se poursuivra

La transformation de ce quartier se poursuivra en 2020 et 2021 par la réfection du boulevard du Roi Jérôme et de la rue des Halles. Ces aménagements seront travaillés en concertation avec les principaux acteurs que sont les commerçants et les résidents. Un parking de 14 places ainsi qu'un local poubelle sera réservé et mis à disposition des professionnels du marché. Pour faciliter et fluidifier le chargement et le déchargement, le parcours est divisé en deux parties avec une entrée par le boulevard Roi Jérôme et une sortie par le quai L'Herminier.



En chiffres Coût total : 6,3 M€ HT



Etudes : 500 000 € HT

Place César Campinchi : 2,5 M€ HT

Travaux halle aux marchés : 3,3 M€ HT



Financement

Etat :

Fonds d'intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (Fisac)

à hauteur de 200 000 € pour la halle



-DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) à hauteur de 1 205 752 € pour la place



Collectivité de Corse : ADEC

200 000 € (Halle)

...................................................................

8 000 m² d’espace public aménagé

2 400 m² de surfaces commerciales (halle et parvis)

Début des travaux : Novembre 2017

27 mois pour la halle

9 mois pour la place César Campinchi et le parvis



28 entreprises

Maîtrise d’ouvrage

Société Publique locale Ametarra

Groupement de maîtrise d’œuvre (MOE) : Bernard Desmoulin (Architecte mandataire) Orma Architettura (Architecte) Polyptyque (Architecte Urbaniste) Rraguccia Paysage (Paysagiste) Lei (BET VRD) SB Ingenierie (BET Structure) Eqotec (Economiste de la construction) Sinetic (BE Fluides)

