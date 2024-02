La mairie d’Ajaccio recrute un chef de projet opérationnel Cité Educative

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Développement Social Culturel Sportif et Vie des Quartiers :

• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet de la cité éducative en lien avec ses membres.

• Fédérer et mobiliser et coordonner les membres de la cité éducative et promouvoir le projet pour établir les partenariats nécessaires.

• Promouvoir la cité éducative en mettant en place les outils et supports nécessaires pour contribuer à son activité.



Descriptif complet en téléchargement ci-dessous :