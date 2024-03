La mairie d’Ajaccio recrute un chef de cuisine adjoint (St Jean) A merria d’Aiacciu ricruta un capu di cucina aghjuntu



Catégorie C – Filière technique



Date limite de Candidature : 22/03/2024





Description du poste



Sous l’autorité du chef de cuisine, au sein de la cuisine St Jean, le chef cuisinier adjoint assure la fabrication de repas à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène de la restauration collective. Il remplace le chef de cuisine lors de ses absences.



Vos activités principales



Sous la direction du chef de cuisine : Produire et valoriser les préparations culinaires

Participer à la démarche qualité

Distribuer les repas

Lors du remplacement du chef de cuisine : Manager l’équipe de cuisine en faisant appliquer les règles de fonctionnement (procédures, protocoles) garantissant la démarche de qualité en restauration, le respect des règles d’hygiène,

Effectuer la bonne gestion et la bonne marche de la fabrication et de la distribution,

Participer à l’élaboration des menus,

Avec le responsable du service, s’assurer de l’adéquation de l’organisation en termes de personnel et de contraintes d’exploitation.



Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifique Préparer les buffets dans le cadre des manifestations de la ville

Organiser les repas thématiques en lien avec des projets pédagogiques Vos compétences



Savoirs : Techniques culinaires classiques et adaptées à la restauration collective

Bonnes pratiques d’hygiène

Procédures et auto-contrôles mis en place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire

Sensibilisation au développement durable (gestion des déchets, du gaspillage…)

Savoir-faire : Evaluer la qualité des produits de base

Interpréter les fiches techniques et mettre en œuvre des techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène

Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.)

Proposer de nouvelles recettes

Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité

Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable

Savoir être : Respectueux de ses collègues et de sa hiérarchie

Apte à travailler au sein d’une équipe

De tenue vestimentaire et corporelle irréprochable

Ponctuel

Disponible

Devoir de réserve

Conditions d’exercice du poste :



Rythme de travail : 38h20/semaine Conditions particulières : Aptitude médicale au port de charges lourdes Exigences :







Régime indemnitaire :

IFSE Montant Minimum Mensuel Expérience

Inférieure à 4 ans Montant Minimum

Mensuel Expérience

Entre 4 et 8 ans Montant Minimum

Mensuel Expérience

IFSE Montant Minimum Mensuel Expérience

Inférieure à 4 ans Montant Minimum

Mensuel Expérience

Entre 4 et 8 ans Montant Minimum

Mensuel Expérience

Supérieur à 8 ans Catégorie C28 400 420 440



