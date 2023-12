La mairie d’Ajaccio recrute un chargé des expositions temporaires A merria d’Aiacciu ricruta un incaricatu di i mostri timpurarii



Catégorie A – filière culturelle



Date limite de Candidature : 10/01/2024





Description du poste



Au sein de la direction des patrimoines, en étroite collaboration avec le conservateur du musée, le chargé des expositions temporaires assure le pilotage, le suivi administratif et financier et la cohérence scénographique des expositions temporaires.



Vos activités principales

Coordination générale

Effectuer les négociations de prêts : envoi des demandes de prêt d'œuvres, négociations avec les propriétaires, suivi des contrats de prêt jusqu'au retour des œuvres et contrôle du respect des exigences de prêt

Mettre à jour la liste d'œuvres

Assurer la gestion et le suivi administratif de l'arrivée des prêts (assurance des œuvres ; demande d'insaisissabilité, demande de dispense d'assurance, demande de garantie d'état)

Rédiger les appels d'offre relatifs aux transports, assurance et scénographie

Coordonner l'équipe-projet en interne : préparation et animation des réunions d'équipe-projet, transmission des éléments concernant le projet aux différents services en interne

Réaliser les bilans d'exposition après recueil auprès des différents pôles du musée des données qui y sont nécessaires Suivi scénographique et signalétique Établir le rétro planning du lancement du marché de maitrise d'œuvre jusqu'à l'ouverture de l'exposition

Préparer le choix du scénographe, rédiger le cahier des charges, suivi de la publication du marché avec le service juridique, préparation des documents et réalisation de l'analyse

Participer à la préparation des appels d'offre liés à la construction et à la mise en place de la scénographie en collaboration avec l'architecte-scénographe du musée

Coordonner toutes les étapes des études scénographiques puis les phases d'exécution

Être l’interlocuteur principal des prestataires externes (scénographe, graphisme et fabrication de la signalétique)

Veiller au respect des délais et au bon déroulé du chantier de scénographie

Coordonner les travaux de graphisme et de signalétique, rédaction du chemin de fer de l'exposition avec le commissaire, vérification des emplacements sur les plans, répartition de la rédaction des contenus, respect des délais de réception, suivi du chemin de relecture, suivi des traductions ; envoi en fabrication

Suivre la production de la signalétique, coordonner la pose sur le chantier d'installation

Travailler en relation avec la chargée des éditions dans le cadre de l’élaboration du catalogue d’exposition Suivi financier Estimer le coût budgétaire global de l'exposition (assurance, restauration, transport, installation, soclage, scénographie, travaux, etc.)

Assurer une mise à jour régulière des estimations coûts

Assurer la conformité des dépenses avec le budget alloué

Proposer les modifications nécessaires à cet effet

Préparer des délibérations en lien avec le service administratif et financier

Faire le suivi des bons de commande et de la facturation Assistance aux missions de régie des œuvres Assister ponctuellement sur les chantiers de montage et démontage des œuvres

Vos compétences

Savoirs : Connaissance en Histoire de l’Art

Principes d’organisations d’évènements culturels

Connaissance en gestion muséale

Connaissance des acteurs du secteur culturel et artistique ainsi que connexes

Capacité à mobiliser une équipe (management par projets et objectifs)

Connaissance des enjeux et des techniques utilisées dans le domaine multimédia

Notions de scénographies

Notions des règles budgétaires

Notions des règles de conservation préventives

Connaissances des règles et procédures administratives

Savoir-faire : Organiser des événements culturels muséaux

Connaissance en édition

Savoir créer une synergie entre les partenaires publics et privés

Savoir planifier son travail et évaluer les temps d’intervention

S’exprimer en anglais et italien

Savoir être : Communication et sens du travail en équipe

Capacité d'initiative, sens de l'anticipation

Sens des responsabilités

Sens du travail en équipe

Autonomie et sens de l'organisation

Capacité à négocier avec différents types d'acteurs



Conditions d’exercice du poste

Temps complet – 38h20 hebdomadaires

Peut-être amené à travailler le week-end et le soir en fonction des expositions

Exigences

Master II (bac+4 ou plus) en Histoire de l’Art, Conservation, Formation supérieure en histoire de l'art, histoire ou archéologie ou en régie des œuvres, conservation préventive ou montage d'exposition

Master II (bac+4 ou plus) en Histoire de l'Art, Conservation, Formation supérieure en histoire de l'art, histoire ou archéologie ou en régie des œuvres, conservation préventive ou montage d'exposition

Maîtrise de l'anglais et de l'italien



