La mairie d’Ajaccio recrute un animateur relais petite enfance A merria d’Aiacciu ricruta un Animatori RPE

Catégorie A – filière médico-sociale

Date limite de Candidature : 20/11/2023



Description du poste

Au sein de la direction de la petite enfance, l’animateur du relais petite enfance assure l’accueil, le conseil et l’organisation d’un lieu d’information, déchanges et d’accès aux droits.

Il effectue le développement et l’animation d’un réseau de partenaires.

Aussi, il assure l’animation et la professionnalisation des assistant-e-s maternels.



Vos activités principales

Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux droits Mettre en place des permanences d'accueil du public

Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile et relayer vers les bons interlocuteurs

Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse adaptée

Faciliter les rapports de gré à gré, y compris dans une démarche de médiation, et accompagner parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation

Mener des entretiens d’information avec les parents

Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances spécialisées

Développer et animer un réseau de partenaires

Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux

Mettre en place un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant, et notamment la PMI et la CAF

Mettre en œuvre les projets et actions inter-relais

Animation et professionnalisation des assistantes maternelles

Organiser des temps collectifs destinés aux assistantes maternelles et/ou gardes à domicile

Mobiliser les synergies autour du lieu et des projets

Développer et promouvoir des activités d'éveil

Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action éducative

Identifier et expérimenter de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques professionnelles

Impulser des démarches et dispositifs de développement des pratiques professionnelles

Stimuler le besoin de formation, en faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation Gestion de l’équipement Veiller à la sécurité des locaux et des personnes

Définir les besoins en matériels et équipements

Gérer le stock de matériel

Passer les commandes nécessaires : prospecter auprès des fournisseurs, rédiger et passer des BC

Veille permanente et statutaire Recueillir des informations ciblées sur les modes d’accueil, le statut des assistantes maternelles, le droit au travail, les aides financières

Piloter des dispositifs de veille et d’observation, identifier, rechercher, recueillir et diffuser des informations ciblées

Analyser des informations et documents

Enrichir des bases documentaires et d’information, constituer et animer un réseau d’échange

Élaborer des outils de recueil et d’analyse des besoins, identifier des facteurs d’évolution en évaluer les incidences Participation à la promotion du Relais Participer à la définition une stratégie de communication du relais et des assistantes maternelles

Concevoir des supports de communication correspondants Instruction des dossiers Établir mettre en forme et transmettre des documents administratifs

Vérifier la conformité des pièces et des dossiers

Collecter, classer et archiver des documents et dossiers administratifs Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifique Assurer l’intérim de la responsable du Relais en cas d’absence

Participer activement aux animations et journées thématiques organisées par la Ville

Soirées thématiques au profit des usagers : assistantes maternelles, gardes à domicile et ou parents (de 19h à 22h) Vos compétences

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS Projets d’établissement de chaque structure ou service d’accueil dépendant du territoire du relais

Conditions et critères d'agrément de la Collectivité de Corse

Réglementation du travail spécifique à la garde de jeunes enfants à domicile

Méthodes et outils de l’analyse des pratiques et de l’évaluation des besoins de formation

Technique d’animation et dynamique de groupe

Offre de formation sur le territoire du relais ou dans le champ professionnel

Connaissances éducatives et psychologiques du jeune enfant

Structures et acteurs institutionnels de l'enfance et acteurs sociaux, culturels et sportifs du territoire

Dispositifs de proximité (conseils de quartiers, etc.)

Offre et demande d'accueil de jeunes enfants

Enjeux et missions des acteurs des politiques locales et nationales de la petite enfance

Activités collectives organisées sur le territoire du relais

Évolution et mutations familiales et sociales Savoirs faire Techniques d'accueil et d'orientation du public

Méthodes et outils d'observation, de diagnostic des besoins des populations et des territoires

Techniques de recueil et de traitement de l'information Savoir être Sens des responsabilités

Esprit d’équipe

Disponibilité

Discrétion et respect du secret professionnel

Capacité à gérer les situations d’urgence

Esprit d’initiative Conditions d’exercice du poste Temps complet – 38h20 hebdomadaire

Travail dans les locaux du relais ou sur des sites répartis dans la commune d'implantation

Déplacements fréquents

Rythme de travail lié aux disponibilités des parents et des assistantes et assistants maternels

Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées et week-ends) Exigences Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, Infirmière, Puéricultrice, Assistant de service social, Conseiller en Economie Social et Familial, Psychologue

Connaissance de la langue corse souhaitable

Permis B Régime indemnitaire

IFSE



Montant Minimum Mensuel Expérience Inférieure à 4 ans : 500



Montant Minimum Mensuel Expérience Entre 4 et 8 ans 525



Montant Minimum Mensuel Expérience Supérieur à 8 ans 550



Catégorie A4

Accueil Envoyer à un ami Imprimer