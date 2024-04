La mairie d’Ajaccio recrute un Directeur du multi-accueil Berthault A merria d’Aiacciu ricruta u so Dirittori di ciucciaghja



Catégorie A – filière médico-sociale



Cadre d’emplois éducateurs jeunes enfants



Date limite de candidature 08/05/2024







Description du poste

Au sein de la direction de la petite enfance, en qualité de directeur adjoint du multi-accueil du parc Berthault, vous serez chargé de concevoir et conduire avec les autres professionnels l’action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le Directeur.

Vous contribuerez à mener des actions d’éducation, d’animation et de prévention qui contribuent à l’éveil et au développement global des enfants dans un projet d’équipe.



Vos activités principales

Adjointe de la Directrice : Assurer la continuité de fonctionnement en l’absence de la directrice aussi bien dans les missions administratives que dans la gestion du personnel

Accompagner la directrice dans son rôle d’encadrement d’équipe : gestion des plannings en termes de qualité et de quantité, réajustement des effectifs en fonction de la charge de travail en cas d’absence,

Participer à l’encadrement des enfants accueillis

Elaboration du projet d'établissement : Participation à l’élaboration d’un projet au niveau social, éducatif et pédagogique

Situer sa fonction et sa place au sein de la structure et des partenaires

Mise en œuvre et coordination du projet d’établissement : Collaborer efficacement au travail d’équipe dans la cadre du projet de la structure

Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif au regard des objectifs définis

Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs ou apporter si besoin des solutions d’amélioration

Gestion de la relation aux familles : Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille

Accueillir les parents dans le respect des cultures et coutumes

Conduire des entretiens avec les familles

Superviser et participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants : Analyser les besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants

Créer et instaurer les conditions de bien-être individuel et collectif de l’enfant

Repérer les signes d’appel de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer la directrice

Accompagner les enfants pendant les temps de la vie quotidienne : activités d’éveil, repas, changes, sieste

Animation de groupes de réflexion sur les thématiques « santé et parentalité » : Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants

Participer au réseau professionnel lié à l’éducation et aux problématiques de l’enfance

Animer des groupes de réflexion et de production sur les thématiques à destination des parents ou du personnel

Formation et encadrement des stagiaires



Vos compétences

Savoirs : Développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant

Principes d'hygiène corporelle

Règles et consignes de sécurité

Connaissances approfondies sur les besoins des jeunes enfants et leur développement

Les trois piliers de la bientraitance : ressources et potentiels des personnes accueillies, ressources et potentiel des professionnels et ouverture de la structure sur l’extérieur

Projet d'établissement (éducatif, social, règlement intérieur)

Notions de conduite de projet

Méthodes d’observation et d’écoute active

Communication interpersonnelle d’écoute et de reformulation

Notion d’ingénierie et d’analyse des pratiques

Méthodes et références éducatives innovantes, issues des théories de l’éducation nouvelle

Techniques artistiques, ludiques et manuelles

Connaissances sur la diversité socioculturelles des familles (notions de sociologie et d’anthropologie)

Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant

Droit de l’enfant et sa famille

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse

Connaissance sur l’influence du genre dans la socialisation précoce et l’éducation du tout-petit

Maîtrise des principaux concepts des sciences humaines et sociales utiles aux champs d’action : co-éducation, parentalité, famille

Connaissances des métiers de la petite enfance (compétences, références, valeurs éthiques, etc)

Savoir-faire : Détecter les indicateurs d'alerte dans le comportement de l'enfant

Encadrer et manager une équipe

Savoir gérer les conflits

Savoir accueillir les publics

Avoir des capacités en matière de gestion administrative et financière

Maîtriser les logiciels de bureautique, outils de messagerie et internet

Maîtrise de technique d’animation, de créativité et d’expression

Savoir conduire une réunion

Savoir être : Sens des responsabilités

Esprit d'équipe

Disponibilité, discrétion, respect du secret professionnel

Capacités à gérer les situations d'urgence

Esprit d'initiative

Sens du service public

Conditions d’exercice du poste 38h20 par semaine soit en continu soit avec une coupure selon le planning établi par la directrice de l’établissement

