La mairie d’Ajaccio recrute un Directeur de centre social A merria d’Aiacciu ricruta un Dirittori di centru suciali

Catégorie A – filière animation ou administrative

Date limite de Candidature : 18/01/2024



Description du poste

Le directeur participe à la définition des orientations du centre social en matière socioéducative ;

il conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets qui en découlent.



Vos activités principales Assurer l’élaboration du projet du centre social

Assurer l’élaboration et la mise en oeuvre des projets pédagogiques

Veiller à l’animation de la participation des habitants du quartier

Assurer la gestion administrative et budgétaire

Assurer la gestion du centre social

Animer et piloter les équipes

Communiquer et promouvoir le centre social

Assurer l’évaluation du projet global du centre social Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifique Participer aux animations du quartier et à l’encadrement lors de sorties



Vos compétences

Savoirs : Environnement territorial

Politiques nationales, interministérielles, etc…

Méthodes et outils du management par projets et objectifs

Techniques d’animation, résolution de conflit

Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité

Techniques et outils d'évaluation

Dispositifs contractuels



Savoir faire : Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets

Management opérationnel et coordination des équipes sur le terrain

Animer des réunions de coordination

Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services

Animation et développement de partenariats

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques



Savoir être : Esprit d’équipe

Sens des responsabilités

Réactivité/disponibilité

Capacité d’écoute



Conditions d’exercice du poste Temps complet – 38h20 hebdomadaires



Exigences Diplôme de niveau 2 requis pour la direction d’un Centre Social Directeur de centre social DLC 18 01 2024 Externe.pdf (349.94 Ko)



