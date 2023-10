La mairie d’Ajaccio recrute son Chef de service prospective et renouvellement urbain A merria d’Aiacciu ricruta u so capisirviziu di u rinnovu citatinu

Catégorie A - Filière administrative ou technique

Date limite de Candidature : 20/11/2023



Description du poste

Le chef de service prospective et renouvellement urbain pilote et anime le service

Prospective et Renouvellement Urbain au sein de la DHRU.

Il met en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de renouvellement urbain et de redynamisation du territoire. Sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d’intervention possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets et programmes.



Vos activités principales Assurer le pilotage de la gestion administrative et financière du service

Assurer l’encadrement d’un chargé d’opérations et d’études urbaines et un chargé de la valorisation du patrimoine bâti et urbain

Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique locale de renouvellement urbain de la collectivité

Participer la définition de la mise en valeur du Patrimoine (site patrimonial remarquable)

Participer et animer des programmes d'intervention de la collectivité (type PPA)

Mettre en œuvre des programmes, projets et dispositifs d’amélioration du cadre de vie

Piloter les projets d’amélioration du cadre de vie

Assurer la gestion et le suivi des demandes de subventions des projets (élaboration des pièces techniques).

Assurer la veille stratégique et saisi de tout dispositif ou programme visant au recyclage des friches urbaines et des secteurs urbains à renouveler

Assurer le pilotage d’études programmatiques et de prospective urbaine

Participer et définir les volets Renouvellement urbain des OPAH

Participer à la définition et mise en œuvre de projet d’aménagement et de requalification d’ilots notamment en centre ancien

Accompagner les résidences dans leurs projets de requalification de leurs espaces extérieurs

Veiller au développement et animation de la contractualisation, des partenariats et des réseaux professionnels

Assurer l’élaboration d’Actions de communication et de sensibilisation (langage pour article et site internet) Condition d’exercice du poste

Rythme de travail :

38,20 heures de travail par semaine répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi

Poste télétravaillable



Conditions particulières : Travail en bureau, déplacements fréquents sur le territoire

Pics d’activité en fonction des obligations du service public et aux périodes d’instruction financière

Activité ponctuelle en soirée (réunions d’information et de concertation) Vos compétences

Savoirs : Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques de développement territorial

Dispositifs d'appui (financier, ingénierie de conseil et d'étude) aux projets

Connaissance des procédures foncières

Connaissance des acteurs et des métiers de l’aménagement (architectes, paysagistes…)

Finances publiques, règlements d'attribution des aides publiques et des fonds européens

Réglementation des marchés publics

Principes et techniques de la participation des habitants

Système d’Information Géographique Savoir faire : Manager une équipe

Etablir et suivre un budget

Monter des opérations d’aménagement et de construction aux plans technique, juridique, financier, foncier et environnemental

Suivre le pilotage des études programmatiques et de prospective urbaine

Rédiger des cahiers des charges et les pièces techniques des marchés

Superviser l’analyse des offres en lien avec la commande publique

Identifier les contraintes des sites à aménager

Organiser l’intervention de la maîtrise d’œuvre Savoir être : Rigueur et méthode

Aptitude à fédérer des collaborateurs autour d’un projet commun Exigences :

PERMIS VL Chef de service prospective et renouvellement urbain 20 11 23.pdf (215.89 Ko)



