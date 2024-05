La mairie d’Ajaccio recrute son Chef de service foncier

Description du poste

L’agent a pour rôle d’assurer la gestion des biens immobiliers de la Ville d’Ajaccio et de garantir la sécurité juridique des actes émis par sa Direction sur le domaine foncier et immobilier.



Vos activités principales

Gestion foncière du patrimoine communal bâti et non bâti :

- Prendre en charge l’acquisition amiable et la cession : diagnostiquer le bien, vente de gré à gré, adjudication…

- Veiller au suivi des baux de droit commun et ruraux

- Assurer la régularisation de dossiers : recherche de domanialité (publique, privée) et régularisation du foncier.



Assurer la gestion foncière du patrimoine agricole communal

Gestion de la règlementation du domaine public communal :



- Veiller à la mise en oeuvre des procédures en matière de voirie

- Préparer et vérifier l’opportunité des décisions de classement/déclassement et d’affectation/désaffectation du domaine public



Vos activités occasionnelles

- Participer à la mise en oeuvre des concessions de plage

- Assurer le suivi des projets relatifs à la gestion des espaces naturels fragiles, en lien avec la Direction de l’Environnement et les entités publiques chargées de la protection environnementale



Condition d’exercice du poste

Rythme de travail :

Temps complet - 38,20 heures



Exigences

Master 2 Droit immobilier privé et public



Vos compétences

Savoir et savoir-faire :

- Environnement des collectivités

- Instances et processus de décision de la collectivité

- Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités

- Notion du risque et d’environnement juridique

- Techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique

- Techniques de recueil et de traitement de l’information

- Méthode et outils d’analyse et de diagnostic

- Mettre en place et animer un système de traitement des demandes de conseils

- Vérifier la validité juridique des actes et organiser leur procédure de validation

- Analyser la demande de conseil, organiser leur procédure de validation

- Analyser la nature des conflits et évaluer les enjeux

- Analyser la demande de conseil, organiser son traitement et formuler une problématique

- Instruire, diffuser et suivre des dossiers, formuler une réponse juridique

- Elaborer des préconisations dans le cadre de l’étude et du suivi de dossiers



Savoir être :

- Sens de l’adaptation – esprit d’initiative

- Méthode et rigueur

- Disponibilité

- Sens du service public