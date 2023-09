La mairie d’Ajaccio recrute son Chef de service adjoint du service Guichet Unique A Merria D'Aiacciu ricruta u so Capisirviziu aghjuntu pà a cascia ugnula

La mairie d’Ajaccio recrute son Chef de service adjoint du service

Guichet Unique

Au sein de la Direction Générale Adjointe – Vie scolaire et temps de

l’enfant

Catégorie B ou C+ – Filière administrative ou technique

Date limite de Candidature : 22/10/2023



Description du poste

Le chef de service adjoint seconde le chef de service dans les activités opérationnelles. Il est chargé de l'inscription des enfants aux activités périscolaires et assure le lien avec les familles et les structures. Il est régisseur suppléant, contrôle les activités de régie et a en charge le paramétrage du logiciel métier.



Vos activités principales :

-Assurer le bon déroulement des inscriptions périscolaires, et effectuer la mise à jour des effectifs

-Assurer le suivie et la saisie des encaissements dans Régie.net, effectuer les dépôts de numéraire à La Poste / au Trésor Public, réaliser les versements vers le compte de la Ville

-Communiquer le détail des dépôts à la Direction des Finances

-Assurer la facturation des occasionnels (restaurant, mercredi) et des conventions ALSH

-Considérer les prises en charge des Assistantes Sociales pour le paiement des factures

-Saisir les certificats médicaux, les sorties pédagogiques, les fermetures de classes

-Vérifier les saisies des agents d’accueil

-Renseigner les familles (facturation, inscriptions…)

-Assurer le paramétrage Maelis :

- Guichet Unique : activités, calendriers, tarifs, passage de classe, recopie activités

- DAL : inscriptions ALSH en ligne

- Petite Enfance : calendriers, périodes de référence, tarifs

- Maisons de quartiers /Centres sociaux : activités mercredis / vacances

- E.M.S : activités mercredis, vacances

-Effectuer l’envoi de SMS pour les différents services

-Effectuer l’assistance tablettes pour les responsables périscolaires et ALSH



Vos activités occasionnelles, saisonnières ou spécifiques :

-Remplacer le chef de service en cas d’absence

-Remplacer un agent d'accueil ou de régie en cas de besoin (pause méridienne, congé…)

-Effectuer des inscriptions dans les écoles

-Effectuer l’Assistance/formation des agents d’accueil/régie



Vos compétences :



Savoirs :

-règles de base en orthographe et en grammaire

-techniques et outils de communication

-techniques de régulation

-paramétrage informatique

-maîtrise du logiciel Maëlis



Savoir faire :

-Accueillir le public avec amabilité

-S’exprimer clairement

-Gérer les situations de stress

-Identifier la demande et son degré d’urgence

-Méthode d’organisation de son travail

-Aisance avec l’outil informatique



Savoir être :

-Rigueur

-Maitrise de soi



Conditions d’exercice du poste :

Rythme de travail :

-Temps complet



Conditions particulières :

- journée continue,

-périodes de congés obligatoires : 1 semaine à Noël et 3 semaines en août,

-situations de stress fréquentes



Exigences :

-Pour les candidats au poste relevant de la catégorie C+, une expérience

sur un poste similaire est souhaitée.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer