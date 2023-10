La mairie d’Ajaccio recrute son Chargé de gestion foncière Filière Administrative – Catégorie A

Date limite de Candidature : 05/11/2023



Description du poste

L’agent sera chargé des affaires immobilières de la Ville d’Ajaccio :

- Gestion du domaine privé

- Rédaction d’actes administratifs

Il organisera également des visites lors d’acquisition ou de cession de biens immobiliers.



Vos activités principales

Gestion du domaine privé de la collectivité :

- Créer un inventaire du patrimoine communal et assurer sa mise à jour

- Réaliser des acquisitions amiables

- Procéder à la vente ou à la location de biens

- Conseil et analyse juridique des procédures menées par le service

- Rédaction des actes administratifs : acquisitions, cessions, baux,

délibérations, notes



Organisation de visites lors de l’acquisition ou à la cession de biens immobiliers :

- Solliciter et accompagner les visites de conformité technique

- Négocier l’achat et la vente de propriétés

- Gérer l’instruction des dossiers d’acquisition et cession



Condition d’exercice du poste

Rythme de travail : Temps complet - 38,20 heures Exigences Master 2 Droit notarial et/ou Master 2 Droit du Patrimoine et des collectivités territoriales Vos compétences

Savoir et savoir faire: Environnement des collectivités

Instances et processus de décision de la collectivité

Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités

Notion du risque et d’environnement juridique

Techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique

Techniques de recueil et de traitement de l’information

Méthode et outils d’analyse et de diagnostic

Lecture des plans de géomètre / PLU Savoir être : Sérieux

Méthode et rigueur

Disponibilité

Sens du service public

