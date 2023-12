La langue Corse investit l’espace public ajaccien La Ville d’Ajaccio s’est engagée à mettre en œuvre des actions dont l’objectif est de favoriser l’usage et la visibilité de la langue corse dans la vie quotidienne et publique locale. Ces dernières sont déployées dans le cadre de la Charte de la langue Corse, promue par la Collectivité de Corse (CDC), à laquelle elle a adhérée. Parmi les 15 actions obligatoires auxquelles la Ville a souscrit, celui de la signalétique bilingue français-corse représente un vaste chantier.

Peu à peu, les établissements publics ainsi que les plaques de rues se mettent à l’heure du bilinguisme.







Créer un environnement favorable pour développer l’usage de la langue corse et pour stopper son déclin passe aussi par des actions positives. La Ville d’Ajaccio, avec l’aide de son service langue et culture corse, en activité depuis 2013, œuvre au quotidien pour favoriser la transmission de la langue et assurer sa diffusion. Parmi les actions les plus emblématiques, A Festa di A lingua Corsa est devenue un rendez-vous de référence dans le cadre de la promotion de la langue et de la culture corse. La deuxième partie de cet événement annuel se jouera, notamment, lors du marché de Noël le 8 décembre prochain (



Mais la langue corse se décline aussi sur les divers documents municipaux de communication externe, sur le répondeur de l’accueil téléphonique mairie, sur des formulaires publics bilingues, ou encore à l’occasion de la mise en œuvre d’actions de médiations culturelles...



Ce déploiement relève « d’une forme d’obligation pour la commune à partir du moment où cette dernière a signé en 2010 avec la Collectivité de Corse, la Charte de la langue Corse, élaborée dans un cadre régional, pour promouvoir la langue et la culture corse. La Ville d’Ajaccio s’est engagée à réaliser plusieurs actions. Elle poursuit aujourd’hui leur mise en œuvre » explique Christophe Mondoloni, adjoint en charge de la langue et de la culture corse à la Ville d’Ajaccio. « Pour la signalétique, il est d’ailleurs notifié que toutes les enseignes remplacées doivent inclure une traduction dédiée à la langue corse » poursuit l’élu.

La signalétique bilingue se déploie La Ville d’Ajaccio acte ainsi cet engagement sur les chantiers actuellement en cours qui concernent le remplacement de la signalétique extérieure des bâtiments publics ainsi que les plaques de rue.



D’ailleurs, depuis quelques mois, les Ajacciens l’auront remarqué, la nouvelle charte graphique de la Ville à la couleur bleu azur se décline en format bilingue aux abords des écoles et des crèches, mais aussi sur d’autres bâtiments publics : les médiathèques, le centre social Saint-Jean, celui des Salines ou encore au centre Micro-folies du quartier de l’Empereur



Un budget de 22 200 euros TTC a été engagé par la municipalité pour ce chantier. Il a permis de poser 14 enseignes pour les crèches et 61 pour les écoles. En tout, le renouvellement de la nouvelle identité visuelle Cità d’Aiacciu en format bilingue, ses déclinaisons graphiques et manuscrites, incluant la signalétique des bâtiments publics a été évaluée à 45 000 euros TTC financé de moitié par la CDC.



Les prochaines étapes d’installation de cette signalétique bilingue concerneront, en 2024, l’ensemble des bâtiments publics de la Ville et, en 2025, le déploiement d’une signalétique intérieure dans les écoles.



De même, depuis quelques années, la direction du patrimoine viaire, environnement, cadre de vie et attractivité s’implique dans la démarche du bilinguisme. Près de 1550 voies sont concernées par la pose de nouvelles plaques de rue en format bilingue dont 450 voies prévues dans le projet de refonte d’adressage postal. Entre les années 2021 et 2023, 84 panneaux ont ainsi été renouvelées dans les rues ajacciennes.

