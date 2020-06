La Ville d'Ajaccio recrute son Gestionnaire Paie au sein du service paie et déplacements

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et plus de 80 000 habitants.

Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire.

Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par son essor démographique.



La CAPA dispose des compétences relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, au développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la création ou l’aménagement de zones d’activités d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, l’eau potable, l’assainissement, et l’environnement.

Les services de la Communauté d’Agglomération comptent 350 collaborateurs dont près de la moitié sont affectés à la collecte et au traitement des déchets ménagers.



La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de gestionnaire paie au sein du service de paie et déplacement auprès de la Direction des Ressources Humaines adjointe mutualisée – Secteur gestion du personnel, paie et déplacements.



Dénomination

Gestionnaire paie



Liaisons hiérarchiques

Rattachement hiérarchique auprès du chef du service paie et déplacement



Liaisons fonctionnelles

Ensemble de la direction des Ressources Humaines

Ensemble des directions de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio



Description du poste :

Le gestionnaire paie assure l’accueil physique et téléphonique des agents.

Aussi, il analyse et traite les informations liées à la Gestion de la paie, aux charges et frais de déplacements

Et enfin il met sous pli les fiches de paie.



Les missions principales :

Préparer réaliser et contrôler la Paie,

Prendre en charge les déclarations obligatoires relatives à la Paie,

Gérer la Paie des Titulaires, Contractuels, Saisonniers, des Services civiques et des élus,

Contrôler la liquidation des traitements et des charges et la dématérialisation,

Gérer les Retenues pour absences (Maladies, Accident du travail), les Tickets Restaurants, la participation employeur pour les transports, application du régime indemnitaire et des absences injustifiées,

Mettre sous pli les fiches de Paie,

Rédiger les Etats de services des agents partis,

Gérer le suivi des ordres de mission et le remboursement des frais de mission,

Réaliser les attestations de salaires en cas d’arrêt de travail et attestations Pole Emploi,

Assurer la gestion des allocataires chômage (GALPE),

Assurer la gestion des prélèvements des Mutuelles sur la Paie,

Informer les agents de leurs droits en matière de remboursement,

Assurer la diffusion d’informations et de conseil aux agents

Assurer la dématérialisation des pièces jointes vers la perception

Gérer et actualiser une base d’informations (ASTRE RH)



Les exigences

Filières et cadre d’emploi

Administrative, Adjoint Administratif Territorial



Connaissances

- Procédures administratives

- Techniques rédactionnelles

- Techniques et outils de diffusion

- Maitrise de l’outil bureautique et logiciels spécifiques (ASTRE, BO)

- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du domaine de compétences du service

- Veille juridique et prospective

- Suivi et mise en forme des dossiers administratifs

- Exécution et suivi des procédures administratives

- Connaitre, interpréter et appliquer le statut de la FPT

- Connaitre le cadre juridique disciplinaire et les règles relatives à l’accès aux documents



Conditions statutaires

Poste à pourvoir par un agent de la Fonction Publique Territoriale ou par voie contractuelle



Rémunération

Conforme au statut + régime indemnitaire



Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être

adressées avant le 30 juin 2020 à :

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien / Direction des ressources humaines Site Alban – Bâtiment G et H 18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio