La Ville d'Ajaccio livre des masques aux professionnels de santé La Ville d’Ajaccio, en relation avec les professionnels de santé et l’Agence régionale de santé (ARS) de Corse, procède actuellement à une distribution complémentaire de masques FFP2







La Ville d'Ajaccio a procédé à la distribution urgente de masques aux professionnels de santé.



200 masques ont ainsi été livrés en urgence aux services de soins et de rééducation des Molini et de L’Île de Beauté, 1 600 masques sont en cours de livraison aux médecins et aux infirmiers libéraux, ainsi que 100 masques aux ambulanciers.

6 000 masques ont déjà été remis à l’hôpital de la Miséricorde et 3 000 à l’hôpital de Castelluccio.



Suite à cette livraison, l'Ordre nationale des infirmiers informe que la distribution aux infirmiers diplômés d'Etat d'Ajaccio s'effectuera de concert entre l'Union Régionale des Professionnels de Santé Libérale (URPS) infirmiers et l'Ordre infirmier pour la Corse sur deux sites distincts samedi 21 mars de 10h00 à 12h00.

