La Grande parade de Noël s'empare du centre-ville Natali in Aiacciu : la Ville d'Ajaccio et ses partenaires ont le plaisir de vous présenter la grande parade de Noël qui se déroule le dimanche 10 décembre 2023 sur le cours Napoléon !



DÉPART À PARTIR DE 15H DEPUIS LA PLACE ABBATUCCI



Après-midi inoubliable pour tous les enfants d’Ajaccio, la parade féérique du Père Noël avec son cortège musical débutera à 15h depuis la place Abbatucci et se terminera au niveau de la couronne du carrefour du Diamant.

Plus de 70 artistes défileront devant le char du Père Noël, assis sur son traineau et accompagné de ses fidèles rennes.

À ses côtés les lutins distribueront les papillotes de Noël.

Le cortège se terminera par trois mascottes aux couleurs vives et dorées suivies des échassiers.



Le corso partira de la place Abbatucci à 15h, remontera le cours Napoléon et s’immobilisera sous la couronne du Diamant pour le final du spectacle.

Le char du Père Noël repartira pour ses contrées polaires, tandis que les déambulations des mascottes et des danseuses se poursuivront sur le Marché de Noël de la place du Diamant.

Les trains seront gratuits le dimanche 10 décembre 2023



Offre de transport pour la parade de Noël d'Ajaccio



La Ville d'Ajaccio, partenaire des Chemins de Fer de la Corse : à cette occasion, les transports seront gratuits ce dimanche !

