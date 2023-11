La Corse-du-Sud placée en vigilance orange « pluie inondation, orages et vagues-Submersion » Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour les paramètres :



- Pluie inondation et orages pour la période du jeudi 2 novembre 2023 à 14h au vendredi 3 novembre 2023 à 00h.



- Vagues submersion pour la période du jeudi 2 novembre 2023 à 16h au vendredi 3 novembre 2023 à 00h.



Type d'événement : VAGUES-SUBMERSION -— PLUIE INONDATION - ORAGES Niveau de vigilance : ORANGE 1- Localisation et période : Lieu concerné : Département de la Corse-du-Sud Périodes : Vagues submersion : du jeudi 2 novembre 2023 à 16h jusqu’au vendredi 3 novembre 2023 à 00h Pluie inondation : du jeudi 2 novembre 2023 à 14h jusqu'au vendredi 3 novembre 2023 à OOh Orages : du jeudi 2 novembre 2023 à 14h jusqu’au vendredi 3 novembre 2023 à 00h 2 - Qualification de l’événement : Vagues submersion : Épisode de fortes vagues de secteur Sud à Sud-Ouest nécessitant une vigilance toute particulière. Pluie inondation et orages: Épisode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier compte tenu des intensités et cumuls de pluie associés d'une part et des rafales de vent parfois violentes sous les orages d'autre part. 3 - Situation actuelle : Vagues-submersion : en lien avec la tempête "CIARAN" sur la façade atlantique, les vents forts de Sud-Ouest soufflent sur une large partie du bassin méditerranéen. Pluie-inondation et orages : durant la journée de jeudi, le front froid associé à la tempête "CIARAN" concerne l'extrême sud-est du pays, notamment la Corse durant l'après-midi et la soirée où des pluies orageuses intenses, durables et parfois accompagnées de fortes rafales de vent se mettent en place. -4 Evolution prévue : Vagues-submersion : Le vent de Sud à Sud-Ouest se renforce progressivement en journée de jeudi sur l'Ouest du bassin méditerranéen, depuis les côtes algériennes jusqu'au Golfe du Lion, puis se décale dans la nuit de jeudi à vendredi à l'est du bassin. Ce vent fort génère de fortes vagues de Sud à Sud-Ouest, une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote), et une houle puissante se propage sur le Nord du bassin. La conjonction de ces niveaux marins élevés et de ces puissants déferlements risque d'engendrer des submersions par paquets de mer sur les parties basses ou exposées du littoral des départements placés en vigilance orange "vagues-submersion" à partir de jeudi milieu de matinée pour l'est des Bouches-du-Rhône et le Var, puis sur les Alpes Maritimes et l'ouest de la Corse du Sud l'après-midi. Pluie inondation : Dès le début d'après-midi de jeudi, des pluies orageuses se mettent en place sur la façade occidentale de la Corse. Elles se renforcent progressivement avec un caractère orageux plus marqué. En fin d'après-midi et en soirée, le front froid traverse la Corse du Nord vers le Sud et est associé sur la Corse-du-Sud à une franche activation des pluies orageuses, ainsi qu'à des rafales de vent parfois fortes (allant jusqu'à 90- 100 km/h, localement 110 km/h sur le littoral ouest et 120-130 km/h, localement 140 km/h sur le relief). Sur la Corse-du-Sud, les cumuls de pluie attendus sont de l'ordre de 30 à 50 mm généralisés sur la façade occidentale, 70 à 100 mm sur les premiers contreforts et jusqu'à localement 130 à 150 mm dans les hautes vallées, 200mm sur le plus haut relief. Les intensités horaires sont de l'ordre de 30 mm/h. Le front s'évacue en cours de nuit de jeudi à vendredi, et le temps redevient moins agité. 6 - Conséquences possibles : Pluie inondation ° De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues, ° Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés, ° Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées peuvent, localement provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés, ° Risque de débordement des réseaux d'assainissement, ° Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en raison des risques de chutes d'arbres ou de branches, ° Des coupures d'électricité peuvent se produire. Orages Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et des installations provisoires, des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement, ° ; Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitation. Vagues submersion ° De très fortes vagues prévues au large pourraient avoir des conséquences au niveau du rivage (ex : fortes vagues déferlant sur le littoral, projection de galets et de déchets)

Des circulations routières et ferroviaires sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées

Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral.

Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et des installations provisoires, des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement, quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitation. 7 - Conseils de comportement : Pluie inondation Renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure, Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur Une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d’eau, Tenez-vous informés, suivez les consignes de sécurité, souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées, Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux, Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias. Evitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture. Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent. Abritez-vous hors des zones boisées, « Soyez prudents, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne, Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques, Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. Vagues submersions Habitants du bord de mer ou le long d'un estuaire : Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer. Protégez vos biens susceptibles d'être inondés ou emportés. Prévoyez des vivres et du matériel de secours. Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités. Plaisanciers : Ne prenez pas la mer. Ne pratiquez pas de sport nautique. Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne laissez rien à bord qui pourrait provoquer Un sur accident. Professionnels de la mer : Evitez de prendre la mer. Soyez prudents, si vous devez sortir. À bord, portez vos équipements de sécurité (gilets..). Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs : Ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas Ne pratiquez pas d'activités nautiques de loisir. Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise). Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer). Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



