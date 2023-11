La Corse-du-Sud placée en vigilance orange « pluie-inondation » et jaune « vent » samedi 4 novembre à partir de 19h Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "pluie inondation" et jaune pour le paramètre " vent " pour la période du samedi 04 novembre 2023 à 19h00 au dimanche 05 novembre 2023 à 06h00.



La plus grande prudence est recommandée, limitez vos déplacements.



Localisation et période : Lieu concerné : Département de la Corse-du-Sud Période : Du samedi 04 novembre 2023 à 19h00 au dimanche 05 novembre 2023 à 06h00 minimum Qualification de l’événement : Vigilance orange pluie/inondation

Situation actuelle : Cet épisode demande un suivi particulier, vu le niveau déjà élevé des cours d’eau et la saturation des sols.

Evolution prévue : A partir de samedi soir, d’importantes précipitations vont reprendre sur la Corse et vont se maintenir tout au long de la nuit de samedi à dimanche. Les cumuls seront particulièrement élevés sur le relief central de l’île avec des valeurs jusqu’à 150 à 180 mm sur la durée de l’épisode. Ils se produiront dans un contexte très sensible puisque les sols sont gorgés d’eau suite aux pluies déjà abondantes des épisodes précédents.

Autre paramètre à surveiller : La vigilance orange vagues-submersion de dimanche 05 novembre de 00h00 à 16h00. De fortes vagues de secteur Sud-Ouest nécessitant une vigilance particulière.

Conséquences possibles : • De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues, • Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés, • Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées peuvent, localement provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés, • Risque de débordement des réseaux d'assainissement, • Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en raison des risques de chutes d’arbres ou de branches, • Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement : • Renseignez-vous avant d’entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure, Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d’eau, • Tenez-vous informés, suivez les consignes de sécurité, souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées, • Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux, • Mettez préventivement vos biens à l’abri des eaux.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez https://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



Application disponible sur l'App Store et Play Store

Fermeture provisoire des zones exposées Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer), Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines), Promenade piétonne place MIOT (côté mer) Manèges place Miot

Skatpark place Miot, Aire de jeux et de sport Place Miot, Voie verte Route des Sanguinaires, Site de la Parata, Plage de Saint François, Plage de Barbicaja, Plage de Marinella. La réouverture est subordonnée à la fin de la période d'alerte. Fermeture provisoire au public des zones exposées ci-après, pendant la période indiquée par l'alerte météorologique, à compter du samedi 04 novembre 2023 à 17h00 et toute la journée du dimanche 05 novembre 2023

