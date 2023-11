La Corse-du-Sud placée en vigilance orange « Vent Violent » Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "VENT VIOLENT" pour la période du vendredi 3 novembre 2023 à 6h au vendredi 3 novembre 2023 à midi.



Bulletin de suivi météorologique Type d'événement : VENT VIOLENT Niveau de vigilance : ORANGE 1 - Localisation et période : Lieu concerné : Département de la Corse-du-Sud Période : Du vendredi 3 novembre 2023 de 6h à midi 2 - Qualification de l'événement : Fort coup de vent nécessitant une vigilance particulière en raison des fortes valeurs de rafales attendues sur l'Est du relief Corse. 3 - Situation actuelle : L'épisode n’a pas débuté. 4- Evolution prévue : Ce vendredi en début de matinée, le vent d'ouest se renforce et déferle sur les versants Est du chaînon central, ainsi que sur le Cap Corse. Les rafales atteignent 120 à 140 km/h, localement un peu plus sur les points exposés. Les secteurs du Fium'Orbo à Conca semblent les plus exposés, tandis que la plaine orientale de Bastia à Aléria seront plus épargnées. Ce coup de vent est relativement bref, et faiblit sensiblement en cours d'après-midi. 5- Autre paramètre à surveiller : La vigilance orange vagues submersion est en cours jusqu'à 11h. 6 - Conséquences possibles : Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes, Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées, des branches d'arbre risquent de se rompre, les véhicules peuvent être déportés, Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone. 7 - Conseils de comportement : Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent, Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral, En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers, N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol, Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés, Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



