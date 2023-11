La Corse-du-Sud placée en vigilance jaune « vent » du mardi 14 novembre à 21h00 au mercredi 15 novembre à 10h00 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud, en vigilance jaune situation météorologique à surveiller », pour le paramètre "VENT", du mardi 14 novembre 2023 à 21h00 au mercredi 15 novembre 2023 à 10h00.



Conditions météorologiques



Paramètre "VENT"



Situation actuelle : selon les prévisions de Météo-France du 14 novembre 2023 :



Des rafales avoisinant les 100 km/h sont attendues sur l'ensemble du relief, ainsi que du déferlement sur le Sud-Est de l'ile entre Alèria et Porto-Vecchio (rafales possibles voisines de 90/100 km/h, voire 110 km/h).



Ces vents s'atténueront à partir du milieu de matinée de demain mercredi.



Recommandations



Votre attention est particulièrement appelée sur les points suivants :



les terrains de camping qui disposent de structures d'accueil légères;

les établissements, restaurants et bars de plage ;

les évènements culturels et/ou festifs organisés en plein air ;



L'autorité préfectorale vous demande de prendre immédiatement les mesures d'information et d'anticipation propres à garantir la sécurité des personnes et des biens.



Les maires veilleront à diffuser très largement l'information sur leur territoire communal.

La fréquentation des espaces naturels est fortement déconseillée.



Les exploitants des terrains de camping assureront la même information auprès de leurs

occupants et prendront toutes les mesures préventives afin que ceux accueillis dans des

structures sensibles au vent violent, chutes d'arbres, soient mis en sécurité.



Conséquences possibles



Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution

pendant des durées relativement importantes,



Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées,



Des branches d'arbre risquent de se rompre,



Les véhicules peuvent être déportés,



La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en

zone forestière,



Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski peut être perturbé, quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.



Conseils de comportement



Je protège ma maison et les biens exposés au vent



Je me tiens informé auprès des autorités



Je limite mes déplacements



Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets



Je n’interviens pas sur les toits



J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison



IMPORTANT

Il y a lieu d'assurer une veille de ces événements météorologiques.

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Les promenades sur le littoral sont fortement déconseillées.

Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.

Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes. Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



