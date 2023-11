La Corse-du-Sud placée en vigilance jaune « pluie-inondation » samedi 4 novembre à partir de 20h Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre "PLUIE-INONDATION" du samedi

04 novembre 2023 à 20H00 au dimanche 05 novembre 2023 à 08H00 minimum.



Conditions météorologiques Paramètre "PLUIE-INONDATION"

Situation actuelle : En fin d'après-midi et soirée de samedi 4 Novembre, des pluies se mettent à nouveau en place sur la Corse, notamment l'ouest de l'île et le relief. Elles perdurent toute la nuit par blocage orographique en se renforçant et prenant un caractère orageux. Les cumuls attendus sont de l'ordre de: - 5 à 10mm sur les littoraux - 30 à 50mm dès les premiers contreforts à l'ouest de l'île - 70 à 100mm sur la chaîne centrale, voire localement 150mm Les intensités pluvieuses les plus fortes seront autour des 15-25 mm/h. Le temps redevient progressivement plus calme en matinée de dimanche Conséquences possibles • De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues, • Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques du département concerné, • Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés, • Risque de débordement des réseaux d'assainissement, • Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau 4 grandes lignes 5, • Elévation temporaire du niveau de la mer à la pleine mer, susceptible localement de provoquer des envahissements côtiers, Les circulations routière et ferroviaire sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées, • Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral, • Des submersions importantes sont à craindre aux abords des estuaires, • Associées à de fortes élévations du niveau de la mer, les risques de submersion côtiers seront plus importants, • Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement • Je m’éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l'étage • Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement • J'évite de me déplacer • Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux • Je ne descends pas dans les sous-sols • Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence



Important :

Il y a lieu d’assurer une veille de ces événements météorologiques. La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements. Les promenades sur le littoral sont fortement déconseillées. Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées. Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes.

Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



Application disponible sur l'App Store et Play Store

