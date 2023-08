La Corse-du-Sud en vigilance orange « orages » Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "ORAGES" pour la période du dimanche 27 août 2023 à 18h au lundi 28 août à 15h.



Par ailleurs, les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "vague submersion" pour la période du lundi 28 août à 14h jusqu'au lundi 28 août à minuit et en vigilance jaune SMS pour le paramètre vent fort à compter du lundi 28 août 10h jusqu'au lundi 28 août minuit.



Dimanche en fin d’après-midi et la nuit suivante, des orages abordent la Corse par l’ouest. Ils s’accompagnent de rafales de l’ordre de 70 à 90 km/h, de grêle et de fortes intensités de pluies pouvant atteindre 20 à 30 mm en peu de temps. Une baisse notable des températures est également attendue jusqu’à lundi inclus.

Des orages plus actifs accompagnés de rafales violentes circulent plus au large sur la méditerranée avec une évolution encore incertaine, et des débordements sur la façade ouest de la Corse ne sont pour l’instant pas exclus. Cette situation pourrait conduire à une évolution de la vigilance en fonction des nouvelles prévisions.



En soirée et jusque dans la journée de lundi des orages vont s’organiser de façon successives, entrecoupées de période d’accalmie. Ces vagues orageuses seront pour certaines très virulentes et pourront donner de très fortes intensités accompagnés de très fortes rafales de vents, supérieures à 100km/h. Les orages les plus violents devraient rester en mer



Soyez prudents et tenez vous informés de l’évolution de la situation.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



