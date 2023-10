La Corse-du-Sud en vigilance orange « Vagues - Submersion » Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "VAGUES-SUBMERSION" pour la journée du vendredi 20 octobre 2023 de 06h00 à 20h00.



Qualification de l‘événement :



Episode de fortes vagues nécessitant une vigilance particulière.



Situation actuelle :



Le département de la Corse-du-Sud est placé en vigilance ORANGE à compter de vendredi 20 octobre 2023

à 06h00.



Il est à noter que le phénomène démarre ce jour à compter de OOhOO (vigilance jaune Situation Météorologique à Surveiller).



Evolution prévue :



Le vent de Sud à Sud-Ouest se renforce progressivement en journée de jeudi sur l'Ouest du bassin méditerranéen, depuis la Mer d'Alboran jusqu'au Golfe du Lion, puis se décale dans la nuit de jeudi à vendredi à l'est du bassin.



Ce vent fort génère de fortes vagues de Sud à Sud-Ouest et une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote).



La conjonction de ces niveaux marins élevés et de ces puissants déferlements risque d'engendrer des submersions par paquets de mer sur les parties basses ou exposées du littoral des départements placés en vigilance orange "vagues-submersion" cette nuit et jusqu’en soirée de vendredi pour la Corse-du-Sud (notamment le golfe d'Ajaccio, pouvant être aggravé par le débit de la Gravona).



La période la plus à risque est comprise entre le début de matinée et la soirée de vendredi.



Une houle de Sud-Ouest avec des vagues supérieures à 3 mètres sont attendues.



Autre paramètre à surveiller :



Conséquences possibles :



- De très fortes vagues prévues au large pourraient avoir des conséquences au niveau du rivage (ex : fortes vagues déferlant sur le littoral, projection de galets et de déchets).



- Des circulations routières et ferroviaires sur les axes longeant le littoral peuvent être perturbées.



- Des dégâts importants sont localement à craindre sur l‘habitat léger et les installations provisoires sur le rivage et le littoral.



Conseils de comportement :



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias.



Evitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture. Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.



Habitants du bord de mer ou le long d'un estuaire :



- Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.



- Protégez vos biens susceptibles d'être inondés ou emportés.



- Prévoyez des vivres et du matériel de secours.



- Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités.



Plaisanciers :



- Ne prenez pas la mer.



- Ne pratiquez pas de sport nautique.



- Avant l'épisode, vérifiez l'amarrage de votre navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne laissez rien à bord qui pourrait provoquer un sur accident.



Professionnels de la mer :



- Evitez de prendre la mer.



- Soyez prudents, si vous devez sortir.



- A bord, portez vos équipements de sécurité (gilets..).



Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :



- Ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas



- Ne pratiquez pas d'activités nautiques de loisir.



- Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise).



- Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



Application disponible sur l'App Store et Play Store

fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion à compter du jeudi 19 octobre 2023 à 23h00 et toute la journée du vendredi 20 octobre 2023

- Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer),



- Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines),



- Promenade piétonne place MIOT (côté mer)



- Skatepark place Miot,



- Aire de jeux et de sport Place Miot,



- Voie verte Route des Sanguinaires,



- Site de la Parata,



- Plage de Saint François,



- Plage de Barbicaja,



- Plage de Marinella.



La réouverture est subordonnée à la fin de la période d’alerte. Fermeture provisoire au public -Zones Submersion et plages - 19 10 23.pdf (102.25 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer