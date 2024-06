La Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune « Orages »

Des orages sont attendus dès la mi-journée jusqu'en fin d'après-midi / début de soirée. Des cumuls atteignant 30 à 50mm, voire près de 70mm sont envisageables, ainsi que des chutes de grêle probables.



Le contexte d'instabilité est généralisé sur le département. Une accalmie est prévue pour la soirée, avec quelques orages qui peuvent circuler à proximité du littoral sud mais à priori moins virulents que ceux de l'après-midi.



Situation du 24 juin 2024 de 12h00 à 18h00, selon les prévisions de Météo-France, du 23 juin 2024.



Votre attention est particulièrement appelée sur les points suivants:



- Les terrains de camping, qui disposent de structures d'accueil légères,

- Les établissements, restaurants et bars de plage,

- La fréquentation des zones de baignade.



Les exploitants des terrains de camping assureront la même information auprès de leurs occupants et se tiendront prêts à prendre toutes les mesures préventives afin de préserver les personnes accueillies dans des structures sensibles au vent violent et aux chutes

d'arbres,

Les professionnels des activités de pleine nature adapteront leurs sorties en fonction des conditions météorologiques,



La pratique de la pêche en mer, des activités nautiques et les randonnées en montagne sont fortement déconseillées,



Les capitaineries sont chargées d'assurer l'information des professionnels de la mer.



Conséquences possibles :



Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants,



Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires,



Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement,



Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.



Conseils de comportement :



Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau,



Je m'abrite dans un bâtiment en dur,



Je me tiens informé et j'évite de me déplacer,



Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés, j'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques.



IMPORTANT



Il y a lieu d'assurer une veille de ces événements météorologiques.

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo



France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez https://meteofrance.com/