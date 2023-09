La Corse-du-Sud en vigilance jaune « orages » Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique JAUNE situation météorologique à surveiller pour le paramètre Orages pour la période du mercredi 20 septembre 2023 à 18h00 au jeudi 21 septembre 2023 à 04h00.



Conditions météorologiques



Paramètre "ORAGES"



Situation actuelle : selon les prévisions de Météo-France du 20 septembre 2023, des cellules orageuses remontent de la mer et touchent l'île en soirée et en première partie de nuit de mercredi à jeudi. Sous ces orages mobiles, de fortes intensités pluvieuses sont attendues, 50 à 60 mm en peu de temps, de fortes rafales de vent 80 à 100 km/h, de la grêle et une importante activité électrique.

Les derniers orages s'évacuent en mer en fin de nuit de mercredi à jeudi.



Conséquences possibles



Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.



Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.



Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.



Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.



Conseils de comportement



Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau



Je m'abrite dans un bâtiment en dur



Je me tiens informé et j'évite de me déplacer



Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés



J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques



IMPORTANT

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



