La 3e Nuit du Droit d'Ajaccio au palais des congrès le 4 octobre 2023 Terza Notti di u Drittu d'Aiacciu u 4 d'uttrovi

" Réservez votre soirée du 4 octobre prochain au palais des congrès d'Ajaccio à l'occasion du 65ème anniversaire de la Constitution de la Ve République partout en France, qui aura un écho tout particulier à Ajaccio où était présent le Général de Gaulle le 4 octobre 1958, date de son entrée en vigueur !





Pour cet événement exceptionnel, une invitée exceptionnelle animera une conférence débat sur le thème "Justice constitutionnelle et droits fondamentaux" qui intéresse les juristes mais aussi les citoyens que nous sommes :



Lauréline Fontaine est professeure de droit public à la Sorbonne Nouvelle. Elle mène des recherches sur la portée sociétale des évolutions du droit et du droit constitutionnel en particulier. Début 2016, elle a ouvert le site Le Droit de La Fontaine (www.ledroitdelafontaine.fr) sur lequel elle publie ses réflexions, travaux et tribunes. Autrice de plusieurs ouvrages (Qu’est-ce qu’un grand juriste ?, Lextenso, 2012, Lire les constitutions (Coord.), L’Harmattan, 2019, Capitalisme, libéralisme et constitutionnalisme (Coord.) Mare & Martin, 2021)), son dernier ouvrage, La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel paru aux éditions Amsterdam en 2023 a été particulièrement remarqué et a fait l'objet de nombreux articles de presse et interviews. "



inscriptions Inscrivez-vous, c'est libre et gratuit !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer