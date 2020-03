LUTTEZ CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE

L’HABITAT INDIGNE

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT



Le gouvernement a annoncé, le 16 septembre 2019, pour les personnes qui jugent habiter un logement indigne ou avoir connaissance de tels cas, l’ouverture d’une plate-forme téléphonique dont le numéro est le :



0 806 706 806



Mise en place par le Ministère du logement et l’Anil (Association nationale pour l'information sur le logement) et intitulée "Info logement indigne". Elle sera gérée par une Agence départementale d’information sur le logement (Adil).

Un conseiller de l’Adil renseigne les personnes concernées : - Pour un Locataire :



Il apprécie et évalue la nature et l’importance des désordres : humidité, risque d’effondrement de la toiture, chauffage défectueux,…



- Pour un bailleur ou propriétaire occupant :



Il l’informe de ses obligations et des aides financières disponibles pour faciliter la réalisation des travaux ».



Si l’insalubrité du logement est avérée, le conseiller avertira, en accord avec l’interlocuteur, un autre organisme public, l’Agence régionale de santé.



Vous pouvez avoir des renseignements très détaillés sur le « Site Web du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales », cliquez ci-après :