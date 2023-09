L'Espace Diamant célèbre les 40 ans de la mort de Tino Rossi Eccu a prugramazioni à u Spaziu Diamanti pà i 40 anni di a morti di Tino Rossi

Concert, conférence, film... découvrez la programmation



Découvrez l'Ensemble de la programmation de la Ville d 'Ajaccio

Mercredi 27 septembre / 20h30 / 1h20 - Tarif B



« TANT QU’IL Y AURA DES ETOILES »

Tino à l’opéra



« Il n’y a pas de miracle. Je suis venu à la chanson comme d’autre vont à la source. Elle était en moi, je n’ai eu qu’à me laisser porter par elle. Tout gosse mon père me prenait déjà dans ses bras pour me faire chanter. Il faut dire qu’il adorait le bel canto et l’opéra ». Tino Rossi.



Son père fait ainsi découvrir l’art lyrique au jeune Constantino, au théâtre Saint Gabriel. C’est là qu’il entend les romances d’Opera tout en continuant à apprendre des sérénades corses qu’il réserve aux jeunes filles d’Ajaccio, son premier public.

C’est bien tout cela qui résume l’inclassable Tino, un artiste rompu au chant traditionnel avec son phrasé inégalé et ses ricuccate virtuoses, qui va offrir un registre lyrique à son public, par sa voix unique, devenant le premier grand vulgarisateur des airs classiques, avec des enregistrements de référence, exigeants et populaires.

Avec cette double culture, à la fois corse et lyrique, le Ténor Jean-Jacques Ottaviani, s’empare de ce répertoire romantique et marche dans les pas du « Tenorino », en interprétant les grands airs classiques, de Massenet à Bizet, en passant par Chopin et Donizetti, pour faire à nouveau briller l’étoile de Tino Rossi, l’éternel.

Pour ce spectacle original, il sera accompagné du Trio Isula et du pianiste Brice Lebert.



Chant || Jean-Jacques Ottaviani

Piano || Brice Lebert

Trio Isula ||

Violon || Vanessa Cahuzac

Alto || Laurence Babiaud

Violoncelle || Serge Lodi

Arrangements || Lionel Nicolay



