Journées des Droits de la Femme "Donne In Festa" vendredi 6 mars au Palatinu A l'occasion de la Journées des Droits de la Femme, la Corse fête la Femme 48h avant le continent !





L'association Donne è Surelle vous propose à partir de 14h une après-midi festive au Palatinu

Artistes, personnalités et bénévoles insulaires se mobilisent autour de la thématique de la Femme corse - ses atouts, rôles multiples et essentiels dans notre société en matière d'environnement,d'éducation,d'entrepreuriat féminin, d'engagement associatif, politique :



Conférences, stands d'exposantes créatives et novatrices, musiciennes et chanteuses, expositions photos et peintures, ateliers pédagogiques et ludiques pour les petits et les grands.



Cette journée festive se clôturera à partir de 20H00 par un concert :

- en 1ere partie, spectacle Ecole de Danse Chorégraphia et Classe de Chant "Canti Zitellini" de Philippe Peraut, doublée en langue des signes par le Pôle Surdité Corse.

- à 20h30, grand concert avec duos exclusifs et inédits femmes- hommes entre Jean-Charles Papi, Jean-Pierre Marcellesi, des chanteurs d' I Chjami Aghjalesi, Battista Acquaviva, Doria Ousset, Patrizia Gattaceca, Diana Saliceti.



Tous les profits réalisés à l'occasion de cette journée seront reversés aux associations Savannah et CIDFF de Corse, qui luttent contre les violences faites aux femmes et France France Alzheimer Corse.



LE PROGRAMME de LA JOURNÉE : De 14h à 16h : Les Ateliers

• Théâtre, maquillage, jeux

• Contes Corses de fées et sorcières



De 15h à 18h : Les Conférences

• Sensibilisation lutte contre les violences

faites aux femmes

• Femmes corses engagées aujourd’hui

• Histoire des femmes illustres de Corse

• La Mazzera, une figure féminine nustrale

• La place de la femme dans la société corse



En continu de 14h à 20h

• Stands, galerie d’art

• Animation musicale

• Tombola

• Vente caritative privée d’oeuvre d’art



Retrouvez plus d'informations dans le dossier de presse en téléchargement DP DONNE E SURELLE.pdf (899.86 Ko)



