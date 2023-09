Journée mondiale des sourds le samedi 23 septembre au Palais des congrès Ghjurnata mundiali di i cionchi sabbatu u 23 di sittembri à u Palazzu di i cungressi

Retrouvez la journée mondiale des sourds le samedi 23 septembre au Palais des Congrès Quai l'Herminier en partenariat avec le Pôle surdité de Corse.







Programme



Retrouvez plus d'informations sur le site du Pôle surdité de Corse. A partir de 10h pour la traditionnelle marche au départ de la gare d'Ajaccio et à partir de 13h au palais des congrès pour les stands et ateliers de sensibilisation.

