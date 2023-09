Journée France Alzheimer le 21 septembre au Palais Fesch Quist'annu, l'associu France Alzheimer di u pumonti farà a so ghjurnata ind'a corti di u museu Fesch u 21 di sittembri

Cette année, l'Association France Alzheimer de Corse-du-Sud organise sa journée dans la cour du musée Fesch le 21 septembre 2023. Plusieurs partenaires seront présents, notamment nos services de l'ADMR 2A.





Programme Toute la journée :​ Exposition toiles / quête / Arbre à souhait / Accueil et stand information / vente de tickets de tombola



10h00 :​​ Accueil public

11h00 :​​ Discours d’ouverture

10h00​- 16h00 :​ Visite de l’exposition temporaire « Plon – Plon » Un Bonaparte en rouge et or

​​​11h45 :​​ Remise de diplôme à Marie MATTIOLI

12h15​- 14h00 :​ Repas des aînés

14h00 :​​ Animations pour les ainés des EHPAD (Bingo / Poésies / Chants)

16h00 :​​ Démonstration de Danse Country par Le Corsican Country Club

17h00 :​​ Démonstration de Danses Latines avec Chjara Manenti et Gabriel Calistri, Champions de Corse 2023 et Champions de Danses Latines.



