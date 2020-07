Iwas Ajaccio : une marche contre les violences sexuelles

Ce dimanche 5 juillet, une marche contre les viols et les violences faites aux femmes s'est déroulée à Ajaccio.

C'est depuis le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio que le cortège s'est dirigé vers le cours Napoléon où de nombreuses personnes ont pris part à la marche.



Laurent Marcangeli, Maire d'Ajaccio, Laetitia Maroccu (élue en charge de l'égalité femmes-hommes et de la protection de l'enfance) David Frau, (action sociale), Charles Voglimacci, (qualité de vie quotidienne des Ajacciens et entretien des espaces publics), Caroline Corticchiato (2ème adjointe, en charge de l'excellence environnementale (gestion du patrimoine paysager, élaboration du plan durable de la Ville...)) ou encore Christelle Combette (en charge du Tourisme), ont participé au rassemblement.