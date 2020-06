Interdiction provisoire de baignade et de pêche plage du Lazaret Considérant l'altération potentielle de la qualité des eaux de baignade et par précaution toutes activités de baignade et de pêche sont interdites provisoirement sur le littoral de la plage du Lazaret et dans la bande des 300 mètres. L'interdiction concerne également l'utilisation des engins de plage non motorisés.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté ci-dessous. AM 2020-2927 lazaret interdiction baignade.pdf (345.96 Ko)



