Interdiction de circulation avenue du Docteur Noël Franchini

Le tronçon de route situé entre le rond-point de l’Orée du Bois (au niveau du laboratoire d’analyses médicales) et le rond-point du Centre de formation du CSJC, sera interdit à la circulation d'ici quelques minutes, dans le sens centre-ville > Mezzavia. Il est possible de circuler dans le sens inverse. Un affaissement de chaussée est à l’origine de cette fermeture. Les agents de la Collectivité de Corse, en charge de l'entretien de cette voie, sont sur place. Une intervention est prévue dès demain et se poursuivra la semaine prochaine.