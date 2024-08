Interdiction de baignade et de pêche littoral de la plage de l'Ariadne Suite à des résultats d'analyses non conformes, toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral de la plage de l'Ariadne et dans la bande des 300 mètres de ce plan d'eau. Par principe de précaution, la zone d'interdiction s'étend aux lieux-dits Palm Beach et Marinella.



Le présent arrêté prend effet immédiatement, et ce jusqu'à nouvel ordre, en l'attente d'analyses bactériologiques dont les résultats devront être conformes aux seuils attendus.



Retrouvez plus de précisions dans l'arrêté municipal en téléchargement. am - Fermeture plage ARIADNE (338.1 Ko)



