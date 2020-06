Interdiction d'emploi du feu en Corse du sud du 4 au 6 juin 2020 Considérant que les conditions météorologiques, particulièrement dégradées, pour le département de la Corse-du-Sud liées à un épisode de vent fort génère un risque important d'incendie et considérant également le niveau de risque important d'incendie sur le département notamment sur la façade est marqué par un début de sécheresse; l'emploi du feu comme défini dans l'article 5 de l'arrêté susvisé, est interdit à compter du jeudi 4 juin 2020 jusqu'au samedi 6 juin 2020 inclus sur l'ensemble du département, à toute personne y compris les propriétaires et leurs ayants droit.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté en téléchargement. arrete_no_2a-2020-06-03-001_du_03_06_2020_portant_interdiction_emploi_du_feu.pdf (435.34 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer