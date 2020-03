Installation du conseil municipal, le maire demande aux élus de ne pas se déplacer Le Code générale des collectivité territoriales stipule que l'installation du conseil municipal doit se tenir dans les huit jours suivant le tour du scrutin. Afin de respecter les mesures sanitaires restrictives de lutte contre le Covid-19, le conseil municipal a été convoqué pour le 21 mars au Palatinu. Considérant qu'il n’est cependant pas raisonnable de le réunir, eu égard à la crise majeure qu’Ajaccio et la Corse traversent, le maire a demandé aux élus municipaux de ne pas se déplacer.



Depuis quelques jours, la Ville essaie d’organiser l'installation du conseil municipal dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Le maire considère néanmoins qu’il n’est pas "raisonnable de le réunir, eu égard à la crise majeure qu’Ajaccio et la Corse traversent". C’est donc "en conscience et en responsabilité, et en accord avec l’opposition", que Laurent Marcangeli a demandé aux élus municipaux ne pas se déplacer ce samedi 21 mars à 10h00 au Palatinu.Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 , ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.Le Code générale des collectivité territoriales (CGCT, art. L. 2121-7) , stipule que " lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet".

Convocation du conseil municipal réunion d’installation du conseil municipal 2103.pdf (314.46 Ko)



