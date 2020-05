Installation du conseil municipal d'Ajaccio U cunsigliu municipali di a Cità d'Aiacciu hè statu stallatu in i cundizioni particulari, sabbatu u 23 di maghju

L'installation du conseil municipal d'Ajaccio s'est déroulée dans des conditions inédites ce samedi 23 mai, soit soixante dix jours après le premier tour des élections municipales qui a vu Laurent Marcangeli élu avec 53,5% des suffrages exprimés. Laurent Marcangeli entame son deuxième mandat à la mairie d'Ajaccio



Plus de deux mois après le premier tour, l’installation du nouveau conseil municipal d’Ajaccio s’est tenue ce samedi matin au Palatinu à huis clos pour répondre aux mesures sanitaires imposées. Ajaccio fait en effet partie des 30 139 communes dont les conseils municipaux ont été élus le 15 mars dernier. La liste Fiers d'être ajacciens ! Fieri d'esse aiaccini ! avait alors remporté 53,5% des suffrages exprimés, soit 6 857 voix.



Un cadre exceptionnel pour une élection inédite et sans public qui a eu comme seul ordre du jour, selon les recommandations du conseil scientifique, l’élection du maire et de ses adjoints.



Dans la grande salle où se joue en temps normal de nombreux matchs, plusieurs dizaines de tables ont été dressées pour permettre aux conseillers, dont Laurent Marcangeli et ceux de l’opposition, de respecter la distanciation physique. Face à eux à la tribune, le président de ce premier conseil municipal, le doyen de l’assemblée, Dominique Carlotti, suppléé dans sa tâche par la benjamine, Marine Schinto, a procédé au vote à bulletins secrets. Après dépouillement des quarante-et-une enveloppes - sept membres du conseil se sont déclarés « non-participants » - 40 voix ont été données en faveur de Laurent Marcangeli et un bulletin blanc. Élu, Laurent Marcangeli entame désormais son deuxième mandat à la mairie d’Ajaccio.





Hommages

Arrivé à la tribune sous les applaudissements, Laurent Marcangeli revêtu de l'écharpe tricolore, a demandé à l’assemblée d’observer une minute de silence « en mémoire de toutes les victimes de cette tragique épidémie ». « Aujourd’hui, dans ce contexte particulier cette élection revêt une plus lourde responsabilité. Au cours de ces derniers mois, j’ai pu observer plus encore à quel point exercer cette charge de premier magistrat d’une ville est prenante. Si je me retrouve ici à cette place, avec ces décharges, je le dois aussi et avant tout à l’éducation que j’ai reçue de me parents. Je pense à ma femme, à mes enfants pour lesquels j’espère pouvoir être un aussi bon père que le mien. Continuer à pourvoir à leur éducation dans le respect de certaines valeurs, notamment de responsabilité », a souligné Laurent Marcangeli avant de rendre un hommage appuyé « à celles et ceux qui se sont trouvés en première ligne », les soignants, les caissières, les petits commerces... « les hommes et les femmes, tous ceux et celles qui nous ont permis un semblant de vie normale ». Mais aussi à tous les agents de la collectivité qui ont su assurer la continuité du service public.

"La défense de l'environnement est un défi majeur que nous devrons relever"



Obligation générationnelle

« Maintenant que nous reprenons le cours de notre vie démocratique, nous devrons être plus que jamais à la hauteur de nos responsabilités. La première responsabilité de ce mandat, celle de l’exécutif municipal et de sa majorité, sera de faire face à cette crise sans précédent. Il nous faudra adapter notre travail. Nous avons des défis majeurs à relever. Il y a cette crise économique qui a ajouté des difficultés. Pendant ce mandat, conformément aux engagements de campagne que nous avons pris auprès des Ajacciens, nous mènerons une politique en faveur du commerce et de l’artisanat. Le premier adjoint en aura la responsabilité. C’est un acte politique majeur. La défense de l’environnement sera également une priorité. Nous démontrerons que nous avons pris en compte cette obligation générationnelle qui est la nôtre pour la préservation de l’environnement et pour le monde que nous laisserons aux générations futures. »



Aménagement urbain, sport, culture, promotion de l’identité ajaccienne… Laurent Marcangeli a évoqué l’esprit qui guidera les axes de travail. Et les projets aussi qui seront mis en œuvre au cours de ce mandat « avec les enseignements que cette période nous a apporté ». Des projets en cours qui « ne devront pas prendre de retard », des investissements qui demanderont le soutien de l’État même « après cette crise » a glissé le maire.



Le chemin de l'école

Du côté de la jeunesse, « la situation que nous vivons actuellement ne peut pas convenir au maire de la Ville d’Ajaccio », a déclaré Laurent Marcangeli qui « continue de travailler avec les services de l’Éducation nationale pour pouvoir rouvrir les écoles dans des conditions sanitaires favorables, conformes au protocole. Nous ne pouvons pas ne rien faire pour permettre à nos enfants de retrouver le chemin de l’école. C’est une nécessité », a-t-il ajouté. « Un jour la vie reprendra son cours normal, en attendant nous devrons rester précautionneux ».



A l’adresse de l’opposition, dans l’assemblée étaient présents, Etienne Bastelica (La Gauche Ajaccienne, A Manca Aiaccina), Jean-François Casalta, Julia Tiberi, Vannina Angelini Buresi, Paul Leonetti (Pà Aiacciu), Jean-André Miniconi, Danielle Antoni, Jean-paul Carrolaggi, Isabelle Feliciaggi (Aiacciu pà tutti), le maire « de tous les Ajacciens » a tenu a préciser que la voix de l’opposition sera respectée, écoutée et défendue. « Ce mandat que nous entamons sera empreint d’humilité et du sens des responsabilités qui nous incombent, » a assuré Laurent Marcangeli avant de conclure. « Aujourd’hui, plus que jamais, je suis fier d’être Ajaccien ».

Quatorze adjoints La première délibération a permis de fixer le nombre des adjoints, soit quatorze postes, un nombre identique à la précédente mandature.





1er adjoint Stéphane Sbraggia : Attractivité du commerce

2ème adjoint Caroline Corticchiato - Environnement

3ème adjoint Stéphane Vannucci - Sport

4ème adjoint Simone Guerrini - Culture et patrimoine

5ème adjoint Pierre Pugliesi - Finances

6ème adjoint Rose-Marie Ottavy-Sarrola - Affaires scolaires et temps de l'enfant

7ème adjoint Jacques Billard - Travaux de voirie, stationnement et circulation

8ème adjoint Nicole Ottavy - Urbanisme

9ème adjoint Charles-Nöel Voglimacci - cadre de vie, propreté et espaces verts

10ème adjoint Annie Costa-Nivaggioli - Petite-enfance

11ème adjoint Jean-Pierre Aresu - Hygiène et santé

12ème adjoint Annie Sicchi - Ressources humaines, cimetières

13ème adjoint Christophe Mondoloni - Langue et culture corse, festivités, identité ajaccienne

14ème adjoint Aurélia Massei - Associations, jeunesse, démocratie participative





L’attribution des délégations sera présentée lors du prochain conseil municipal

Neuf sièges d'opposition Le nouveau conseil municipal réunira neuf sièges d’opposition, quatre pour la liste « Aiacciu Pà Tutti » menée par Jean-André Miniconi, quatre pour la liste « Pà Aiacciu » menée par Jean-François Casalta, et un siège pour « A Manca Aiaccina », représentée par Etienne Bastelica.



Pour revivre l'installation du conseil municipal du 23 mai 2020 https://www.youtube.com/watch?v=YKv0f62cpKo



