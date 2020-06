Inondations : Le maire d'Ajaccio a déposé une demande reconnaissance de catastrophe naturelle Pour permettre une indemnisation rapide des Ajacciens suite au violent épisode orageux de ce jeudi 11 juin, Laurent Marcangeli vient de déposer une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle







A partir de la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel, les personnes concernées dispose d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer leur sinistre à leur assurance. Il leur faudra faire une liste précise des dommages subis et des biens perdus ou endommagés. Joignez à votre déclaration des preuves de la valeur et de l'état de vos affaires : factures, photos...



Plus d'infos sur le processus :

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/catastrophe-naturelle-fonctionnent-indemnisations

La demande communale de l'état de catastrophe naturelle Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (621.58 Ko)



